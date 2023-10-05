Путин заявил о строительстве нового мира

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Попытки установить монополию в сегодняшнем мире обречены на провал, отметил Путин Фото:

Перед странами, в том числе перед Россией, стоит задача построения нового мира. Эпоха колониальности закончилась, в новом мире все цивилизации должны быть равноправны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Попытки установить монополию в сегодняшнем мире обречены на провал. Пусть даже за ними стоит вся мощь Запада, его колониальный опыт, накопленный за века. Но эпоха колониальности ушла в прошлое и никогда не вернется», — заявил Путин.

Мир будущего — это мир коллективных решений, подчеркнул он. «Прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается», — сказал президент России.

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Перед странами, в том числе перед Россией, стоит задача построения нового мира. Эпоха колониальности закончилась, в новом мире все цивилизации должны быть равноправны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Попытки установить монополию в сегодняшнем мире обречены на провал. Пусть даже за ними стоит вся мощь Запада, его колониальный опыт, накопленный за века. Но эпоха колониальности ушла в прошлое и никогда не вернется», — заявил Путин. Мир будущего — это мир коллективных решений, подчеркнул он. «Прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается», — сказал президент России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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