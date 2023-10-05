Путин заявил о строительстве нового мира

05 октября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Попытки установить монополию в сегодняшнем мире обречены на провал, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед странами, в том числе перед Россией, стоит задача построения нового мира. Эпоха колониальности закончилась, в новом мире все цивилизации должны быть равноправны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Попытки установить монополию в сегодняшнем мире обречены на провал. Пусть даже за ними стоит вся мощь Запада, его колониальный опыт, накопленный за века. Но эпоха колониальности ушла в прошлое и никогда не вернется», — заявил Путин. Мир будущего — это мир коллективных решений, подчеркнул он. «Прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается», — сказал президент России.

Перед странами, в том числе перед Россией, стоит задача построения нового мира. Эпоха колониальности закончилась, в новом мире все цивилизации должны быть равноправны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Попытки установить монополию в сегодняшнем мире обречены на провал. Пусть даже за ними стоит вся мощь Запада, его колониальный опыт, накопленный за века. Но эпоха колониальности ушла в прошлое и никогда не вернется», — заявил Путин. Мир будущего — это мир коллективных решений, подчеркнул он. «Прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается», — сказал президент России.