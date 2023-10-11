Нарышкин: Запад готовит диверсантов для атак на атомные объекты РФ

11 октября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом украинских диверсантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные спецслужбы готовят украинских диверсантов для атак на российские объекты атомной энергетики. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России», — сказал Сергей Нарышкин журналистам. Свое заявление он сделал в ходе 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ. Нарышкин уточнил, что все подобные теракты были предотвращены российскими спецслужбами. Так, удалось пресечь атаку на Смоленскую и запорожскую АЭС.

Западные спецслужбы готовят украинских диверсантов для атак на российские объекты атомной энергетики. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России», — сказал Сергей Нарышкин журналистам. Свое заявление он сделал в ходе 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ. Нарышкин уточнил, что все подобные теракты были предотвращены российскими спецслужбами. Так, удалось пресечь атаку на Смоленскую и запорожскую АЭС.