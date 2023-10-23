Министр обороны Израиля пообещал смертельную атаку на Газу

Израильская армия тщательно готовится к следующему удару по сектору Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он пообещал, что это будет комплексный смертельный удар с суши, моря и с помощью авиации.
«Мы тщательно готовимся. Это будет смертельная атака. Это будет комбинированная атака с суши, моря и воздуха», — заявил Йоав Галант. Его слова передает издание Israel Times.
Война Палестины и Израиля началась 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли удар по израильским городам. За сутки в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, израильское ПВО «железный купол» не сработало в полной мере, и ракетные удары достигли Тель-Авива.
Израильская армия тщательно готовится к следующему удару по сектору Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он пообещал, что это будет комплексный смертельный удар с суши, моря и с помощью авиации. «Мы тщательно готовимся. Это будет смертельная атака. Это будет комбинированная атака с суши, моря и воздуха», — заявил Йоав Галант. Его слова передает издание Israel Times. Война Палестины и Израиля началась 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли удар по израильским городам. За сутки в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, израильское ПВО «железный купол» не сработало в полной мере, и ракетные удары достигли Тель-Авива.