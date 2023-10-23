Министр обороны Израиля пообещал смертельную атаку на Газу

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Министр заверил, что Армия обороны Израиля нанесет по Газе «смертоносный комбинированный удар» Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия тщательно готовится к следующему удару по сектору Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он пообещал, что это будет комплексный смертельный удар с суши, моря и с помощью авиации.

«Мы тщательно готовимся. Это будет смертельная атака. Это будет комбинированная атака с суши, моря и воздуха», — заявил Йоав Галант. Его слова передает издание Israel Times.

Война Палестины и Израиля началась 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли удар по израильским городам. За сутки в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, израильское ПВО «железный купол» не сработало в полной мере, и ракетные удары достигли Тель-Авива.

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Израильская армия тщательно готовится к следующему удару по сектору Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он пообещал, что это будет комплексный смертельный удар с суши, моря и с помощью авиации. «Мы тщательно готовимся. Это будет смертельная атака. Это будет комбинированная атака с суши, моря и воздуха», — заявил Йоав Галант. Его слова передает издание Israel Times. Война Палестины и Израиля началась 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли удар по израильским городам. За сутки в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, израильское ПВО «железный купол» не сработало в полной мере, и ракетные удары достигли Тель-Авива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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