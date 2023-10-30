Свердловский митрополит уехал работать в Донбасс

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, митрополит евгений, кульберг евгений
Митрополит Евгений Кульберг отправился в новые регионы РФ Фото:

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений (Кульберг) отправился в рабочую поездку в новые регионы России. Клирик РПЦ проводит ряд встреч с местными чиновниками.

«Рабочая встреча с министром образования ДНР весьма колоритна. Министр — очень энергичная и целеустремленная женщина, приехала в республику из Сибири помогать налаживать нормальную жизнь школ и осталась работать министром. За окном периодически работает ПВО, а внутри — динамичная министерская работа», — пишет Кульберг в своем telegram-канале.

Он также добавил, что встретился с главой Макеевки, поскольку Свердловская область шефствует над этим городом. Подробности встречи священнослужитель не раскрыл. Далее клирик направится в Запорожскую область.

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Митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений (Кульберг) отправился в рабочую поездку в новые регионы России. Клирик РПЦ проводит ряд встреч с местными чиновниками. «Рабочая встреча с министром образования ДНР весьма колоритна. Министр — очень энергичная и целеустремленная женщина, приехала в республику из Сибири помогать налаживать нормальную жизнь школ и осталась работать министром. За окном периодически работает ПВО, а внутри — динамичная министерская работа», — пишет Кульберг в своем telegram-канале. Он также добавил, что встретился с главой Макеевки, поскольку Свердловская область шефствует над этим городом. Подробности встречи священнослужитель не раскрыл. Далее клирик направится в Запорожскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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