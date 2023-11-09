09 ноября 2023

Экс-главврача больницы на Сахалине осудят за ущерб бюджету в 61 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, судебное заседание, замок на двери, суд, клетка
На Сахалине осудят бывшего главврача, который нанес материальный ущерб бюджету региона Фото:

Экс-главврач Холмской центральной районной больницы (ЦРБ), которая находится на юге Сахалина, обвиняется в ущербе региону на 61 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

«Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы надзорного органа.

Согласно данным прокуратуры, главврач приобрела для Холмской ЦРБ заведомо непригодное для эксплуатации здание. После покупки объект был разобран, ущерб составил 61 млн рублей.

Ранее суд Южно-Сахалинска 27 октября признал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина виновным в растрате. Его соучастники получили условные сроки, а неординарному уральскому пиарщику и журналисту предстоит провести пять лет в колонии общего режима.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-главврач Холмской центральной районной больницы (ЦРБ), которая находится на юге Сахалина, обвиняется в ущербе региону на 61 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. «Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы надзорного органа. Согласно данным прокуратуры, главврач приобрела для Холмской ЦРБ заведомо непригодное для эксплуатации здание. После покупки объект был разобран, ущерб составил 61 млн рублей. Ранее суд Южно-Сахалинска 27 октября признал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина виновным в растрате. Его соучастники получили условные сроки, а неординарному уральскому пиарщику и журналисту предстоит провести пять лет в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...