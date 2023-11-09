Экс-главврача больницы на Сахалине осудят за ущерб бюджету в 61 млн рублей

10 ноября 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

На Сахалине осудят бывшего главврача, который нанес материальный ущерб бюджету региона Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-главврач Холмской центральной районной больницы (ЦРБ), которая находится на юге Сахалина, обвиняется в ущербе региону на 61 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. «Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы надзорного органа. Согласно данным прокуратуры, главврач приобрела для Холмской ЦРБ заведомо непригодное для эксплуатации здание. После покупки объект был разобран, ущерб составил 61 млн рублей. Ранее суд Южно-Сахалинска 27 октября признал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина виновным в растрате. Его соучастники получили условные сроки, а неординарному уральскому пиарщику и журналисту предстоит провести пять лет в колонии общего режима.

Экс-главврач Холмской центральной районной больницы (ЦРБ), которая находится на юге Сахалина, обвиняется в ущербе региону на 61 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. «Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы надзорного органа. Согласно данным прокуратуры, главврач приобрела для Холмской ЦРБ заведомо непригодное для эксплуатации здание. После покупки объект был разобран, ущерб составил 61 млн рублей. Ранее суд Южно-Сахалинска 27 октября признал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина виновным в растрате. Его соучастники получили условные сроки, а неординарному уральскому пиарщику и журналисту предстоит провести пять лет в колонии общего режима.