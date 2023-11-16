Минобороны США провалило ежегодную проверку шестой раз подряд

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Пентагон.stock , пентагон, stock
Пентагон вновь недосчитался денег, отметили авторы Defense News Фото:

Пентагон провел финансовую ревизию своих средств по итогам 2023 года. В результате выяснилось, что из четырех триллионов долларов военное ведомство имеет в наличии только 3,8 триллиона долларов. Это уже шестой год подряд, когда Минобороны США проводит аудит, в результате которого не досчитывается денег.

«Шестой год подряд Пентагон проваливает ежегодный аудит. Активы Министерства обороны огромны и децентрализованы: они составляют 3,8 триллиона долларов США, а обязательства — четыре триллиона долларов США», — посчитали авторы газеты Defense News. Такие выводы они сделали из пресс-релиза, опубликованного Минобороны США. Отмечается, что ошибки аудита продолжают вызывать недовольство со стороны законодателей страны. Республиканцы этим летом даже проводили собственное собрание с целью выяснения причины.

Финансовый контролер Пентагона Майк Маккорд заявил, что военное министерство США смогло в этом году решить 500 выявленных финансовых проблем, обнаруженных еще в прошлом году. Но в этом году, по его словам, было обнаружено 2500 новых проблем, требующих решений. Причем часть из них повторяется из года в год.

В начале ноября в Пентагоне обозначили, что у ведомства осталось 5,4 миллиарда долларов для военной помощи Украине. Также отмечалось, что президент США Джо Байден может одобрить бюджет страны, который не будет включать в себя поддержку Израиля и Украины.

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Пентагон провел финансовую ревизию своих средств по итогам 2023 года. В результате выяснилось, что из четырех триллионов долларов военное ведомство имеет в наличии только 3,8 триллиона долларов. Это уже шестой год подряд, когда Минобороны США проводит аудит, в результате которого не досчитывается денег. «Шестой год подряд Пентагон проваливает ежегодный аудит. Активы Министерства обороны огромны и децентрализованы: они составляют 3,8 триллиона долларов США, а обязательства — четыре триллиона долларов США», — посчитали авторы газеты Defense News. Такие выводы они сделали из пресс-релиза, опубликованного Минобороны США. Отмечается, что ошибки аудита продолжают вызывать недовольство со стороны законодателей страны. Республиканцы этим летом даже проводили собственное собрание с целью выяснения причины. Финансовый контролер Пентагона Майк Маккорд заявил, что военное министерство США смогло в этом году решить 500 выявленных финансовых проблем, обнаруженных еще в прошлом году. Но в этом году, по его словам, было обнаружено 2500 новых проблем, требующих решений. Причем часть из них повторяется из года в год. В начале ноября в Пентагоне обозначили, что у ведомства осталось 5,4 миллиарда долларов для военной помощи Украине. Также отмечалось, что президент США Джо Байден может одобрить бюджет страны, который не будет включать в себя поддержку Израиля и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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