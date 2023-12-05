Общество В Томске на патриотическом фестивале расстреляли портреты Байдена и Зеленского 05 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 + Антон Казанцев отметил, что фестиваль организовало томское отделение ветеранов войны Фото: Анна Майорова © URA.RU В Томске на военно-патриотическом фестивале «Мирный воин» для поднятия патриотизма среди молодежи установили в тире мишени в виде портретов президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена и генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщила организатор мероприятия Ольга Огнева. «Все было организовано вокруг этой темы с целями — привить молодежи любовь к Родине, сделав культурно-исторические акценты, а также объединить ветеранов» — заявила Огнева в беседе с «Комсомольской правдой. Томск». Она отметила, что люди посещали мероприятие семьями. Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев заявил, что техникум не был организатором фестиваля для детей. Он подчеркнул, что мероприятие организовало томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В Томске на военно-патриотическом фестивале «Мирный воин» для поднятия патриотизма среди молодежи установили в тире мишени в виде портретов президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена и генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщила организатор мероприятия Ольга Огнева. «Все было организовано вокруг этой темы с целями — привить молодежи любовь к Родине, сделав культурно-исторические акценты, а также объединить ветеранов» — заявила Огнева в беседе с «Комсомольской правдой. Томск». Она отметила, что люди посещали мероприятие семьями. Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев заявил, что техникум не был организатором фестиваля для детей. Он подчеркнул, что мероприятие организовало томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям