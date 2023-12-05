В Томске на патриотическом фестивале расстреляли портреты Байдена и Зеленского

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Обход павильонов МВЦ накануне первого дня работы ИННОПРОМа. Екатеринбург, тир, прицел
Антон Казанцев отметил, что фестиваль организовало томское отделение ветеранов войны Фото:

В Томске на военно-патриотическом фестивале «Мирный воин» для поднятия патриотизма среди молодежи установили в тире мишени в виде портретов президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена и генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщила организатор мероприятия Ольга Огнева.

«Все было организовано вокруг этой темы с целями — привить молодежи любовь к Родине, сделав культурно-исторические акценты, а также объединить ветеранов» — заявила Огнева в беседе с «Комсомольской правдой. Томск». Она отметила, что люди посещали мероприятие семьями.

Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев заявил, что техникум не был организатором фестиваля для детей. Он подчеркнул, что мероприятие организовало томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

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В Томске на военно-патриотическом фестивале «Мирный воин» для поднятия патриотизма среди молодежи установили в тире мишени в виде портретов президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена и генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщила организатор мероприятия Ольга Огнева. «Все было организовано вокруг этой темы с целями — привить молодежи любовь к Родине, сделав культурно-исторические акценты, а также объединить ветеранов» — заявила Огнева в беседе с «Комсомольской правдой. Томск». Она отметила, что люди посещали мероприятие семьями. Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев заявил, что техникум не был организатором фестиваля для детей. Он подчеркнул, что мероприятие организовало томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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