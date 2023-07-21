Медведев поиздевался над Байденом из-за шутки про искусственный интеллект

22 июля 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Медведев пошутил над Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект. Об этом политик написал у себя в Twitter. «Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду „сонный Джо“ (президент Байден — прим. URA.RU). Говоря, что он искусственный интеллект», — написал Медведев. Седьмой альбом американской рок-группы Green Day носит название American Idiot. Он был выпущен 21 сентября 2004 года, в его составе 13 композиций.



Ранее жена президента США Джилл Байден назвала смешной идею проверить умственные способности супруга. Так она отреагировала на предложение республиканского политика Никки ХЕйли начать проводить тестирование на интеллект кандидатов в президенты.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект. Об этом политик написал у себя в Twitter. «Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду „сонный Джо“ (президент Байден — прим. URA.RU). Говоря, что он искусственный интеллект», — написал Медведев. Седьмой альбом американской рок-группы Green Day носит название American Idiot. Он был выпущен 21 сентября 2004 года, в его составе 13 композиций. Ранее жена президента США Джилл Байден назвала смешной идею проверить умственные способности супруга. Так она отреагировала на предложение республиканского политика Никки ХЕйли начать проводить тестирование на интеллект кандидатов в президенты.