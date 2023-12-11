Нарышкин раскрыл, когда Запад и Украина пойдут на переговоры с РФ

Зеленский пойдет на переговоры после того, как ВСУ утратят наступательный потенциал, сказал Сергей Нарышкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад и Украина будут готовы к переговорам после того, как подразделения ВСУ утратят свой наступательный потенциал. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Нарышкин заявлял, что Запад хочет убрать главу Украины Владимира Зеленского с поста президента. Одна из причин заключается в провале контрнаступления.
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