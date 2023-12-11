Нарышкин раскрыл, когда Запад и Украина пойдут на переговоры с РФ

Нарышкин: Украина пойдет на переговоры после утраты наступательного потенциала
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Зеленский пойдет на переговоры после того, как ВСУ утратят наступательный потенциал, сказал Сергей Нарышкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад и Украина будут готовы к переговорам после того, как подразделения ВСУ утратят свой наступательный потенциал. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нарышкин заявлял, что Запад хочет убрать главу Украины Владимира Зеленского с поста президента. Одна из причин заключается в провале контрнаступления.

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Запад и Украина будут готовы к переговорам после того, как подразделения ВСУ утратят свой наступательный потенциал. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. «В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Нарышкин заявлял, что Запад хочет убрать главу Украины Владимира Зеленского с поста президента. Одна из причин заключается в провале контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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