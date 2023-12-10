МИД РФ: конфликт на Украине закончится переговорами с Западом, а не марионетками

11 декабря 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Пока Запад не демонстрирует желания договариваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их киевскими марионетками. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «<…> Закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами не с марионетками. <…> Пока Запад не демонстрирует желания договариваться», — заявил Мирошник в эфире телеканала СTV. Предпосылки для начала переговоров появятся, когда выдохнутся спонсоры, улягутся политические амбиции, а украинский народ поймет, что власть в их стране — это не украинская власть, добавил посол. «Обязательно все придет к миру, обязательно это все закончится. <…> Любое сохранение влияния марионеточного режима на этой территории гарантирует, что конфликт вернется в наш дом очень-очень скоро <…>», — указал Мирошник. У Соединенных Штатов осталось около одного миллиарда долларов на восполнение запасов собственных вооружений. Об этом говорит глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она считает, что Вашингтон не должен рисковать «собственной боеготовностью» и оказаться в положении, которое вынудит делать выбор между обеспечением безопасности страны и поддержкой союзников США, пишет НСН.

Конфликт на Украине закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их киевскими марионетками. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «<…> Закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами не с марионетками. <…> Пока Запад не демонстрирует желания договариваться», — заявил Мирошник в эфире телеканала СTV. Предпосылки для начала переговоров появятся, когда выдохнутся спонсоры, улягутся политические амбиции, а украинский народ поймет, что власть в их стране — это не украинская власть, добавил посол. «Обязательно все придет к миру, обязательно это все закончится. <…> Любое сохранение влияния марионеточного режима на этой территории гарантирует, что конфликт вернется в наш дом очень-очень скоро <…>», — указал Мирошник. У Соединенных Штатов осталось около одного миллиарда долларов на восполнение запасов собственных вооружений. Об этом говорит глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она считает, что Вашингтон не должен рисковать «собственной боеготовностью» и оказаться в положении, которое вынудит делать выбор между обеспечением безопасности страны и поддержкой союзников США, пишет НСН.