В США рассказали о звонке Залужному после его слов о тупике на фронте

The Economist: в США хотели узнать, что значит «тупик» в речи Залужного
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В США хотели выяснить, приоритетны ли сейчас переговоры Украины с Россией Фото:
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Представители из Соединенных Штатов позвонили главкому ВСУ Валерию Залужному. Они хотели узнать, что значат его слова, что сухопутная война зашла в тупик. Кроме того, в США задаются вопросом, являются ли переговоры приоритетом для Киева. Об этом сообщает The Economist.

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — передает издание. Ранее Залужный заявил, что «сухопутная война зашла в тупик». В издании отметили, что это слово является табу для официального Киева. При этом линия фронта на востоке страны с начала контрнаступления почти не сдвинулась с места.

Ранее Залужный заявил, что во время звонка председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну сообщил о сложной ситуации на некоторых участках фронта. Также стороны обсудили планы на зимний период и нынешние потребности ВСУ, передает RT.

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Представители из Соединенных Штатов позвонили главкому ВСУ Валерию Залужному. Они хотели узнать, что значат его слова, что сухопутная война зашла в тупик. Кроме того, в США задаются вопросом, являются ли переговоры приоритетом для Киева. Об этом сообщает The Economist. «Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — передает издание. Ранее Залужный заявил, что «сухопутная война зашла в тупик». В издании отметили, что это слово является табу для официального Киева. При этом линия фронта на востоке страны с начала контрнаступления почти не сдвинулась с места. Ранее Залужный заявил, что во время звонка председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну сообщил о сложной ситуации на некоторых участках фронта. Также стороны обсудили планы на зимний период и нынешние потребности ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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