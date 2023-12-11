В США рассказали о звонке Залужному после его слов о тупике на фронте

Представители из Соединенных Штатов позвонили главкому ВСУ Валерию Залужному. Они хотели узнать, что значат его слова, что сухопутная война зашла в тупик. Кроме того, в США задаются вопросом, являются ли переговоры приоритетом для Киева. Об этом сообщает The Economist.
«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — передает издание. Ранее Залужный заявил, что «сухопутная война зашла в тупик». В издании отметили, что это слово является табу для официального Киева. При этом линия фронта на востоке страны с начала контрнаступления почти не сдвинулась с места.
Ранее Залужный заявил, что во время звонка председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну сообщил о сложной ситуации на некоторых участках фронта. Также стороны обсудили планы на зимний период и нынешние потребности ВСУ, передает RT.
Представители из Соединенных Штатов позвонили главкому ВСУ Валерию Залужному. Они хотели узнать, что значат его слова, что сухопутная война зашла в тупик. Кроме того, в США задаются вопросом, являются ли переговоры приоритетом для Киева. Об этом сообщает The Economist. «Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — передает издание. Ранее Залужный заявил, что «сухопутная война зашла в тупик». В издании отметили, что это слово является табу для официального Киева. При этом линия фронта на востоке страны с начала контрнаступления почти не сдвинулась с места. Ранее Залужный заявил, что во время звонка председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну сообщил о сложной ситуации на некоторых участках фронта. Также стороны обсудили планы на зимний период и нынешние потребности ВСУ, передает RT.