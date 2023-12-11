В США рассказали о звонке Залужному после его слов о тупике на фронте

The Economist: в США хотели узнать, что значит «тупик» в речи Залужного

11 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

В США хотели выяснить, приоритетны ли сейчас переговоры Украины с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители из Соединенных Штатов позвонили главкому ВСУ Валерию Залужному. Они хотели узнать, что значат его слова, что сухопутная война зашла в тупик. Кроме того, в США задаются вопросом, являются ли переговоры приоритетом для Киева. Об этом сообщает The Economist. «Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — передает издание . Ранее Залужный заявил, что «сухопутная война зашла в тупик». В издании отметили, что это слово является табу для официального Киева. При этом линия фронта на востоке страны с начала контрнаступления почти не сдвинулась с места. Ранее Залужный заявил, что во время звонка председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну сообщил о сложной ситуации на некоторых участках фронта. Также стороны обсудили планы на зимний период и нынешние потребности ВСУ, передает RT.

Представители из Соединенных Штатов позвонили главкому ВСУ Валерию Залужному. Они хотели узнать, что значат его слова, что сухопутная война зашла в тупик. Кроме того, в США задаются вопросом, являются ли переговоры приоритетом для Киева. Об этом сообщает The Economist. «Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — передает издание. Ранее Залужный заявил, что «сухопутная война зашла в тупик». В издании отметили, что это слово является табу для официального Киева. При этом линия фронта на востоке страны с начала контрнаступления почти не сдвинулась с места. Ранее Залужный заявил, что во время звонка председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну сообщил о сложной ситуации на некоторых участках фронта. Также стороны обсудили планы на зимний период и нынешние потребности ВСУ, передает RT.