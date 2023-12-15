Для управления Пулково после отстранения иностранцев создали холдинг

16 декабря 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Для управления Пулково создадут «Холдинг ВВСС» Фото: pulkovoairport.ru Для управления петербургским аэропортом Пулково будет создан «Холдинг ВВСС» с уставным капиталом в 169 миллиардов руб. Гендиректором компании станет Илья Шабалин, сообщается в постановлении правительства РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные компании лишаются права на управление аэропортом. «Создать ООО „Холдинг ВВСС“. Назначить гендиректором общества Илью Шабалина. Размер уставного капитала — 169 миллиардов рублей, место нахождения общества — Санкт-Петербург», — указано в постановлении. Владимир Путин в ноябре подписал указ, лишающий иностранные компании права управлять аэропортом Пулково, передает «Царьград». Это связано с угрозой безопасности для России.

Для управления петербургским аэропортом Пулково будет создан «Холдинг ВВСС» с уставным капиталом в 169 миллиардов руб. Гендиректором компании станет Илья Шабалин, сообщается в постановлении правительства РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные компании лишаются права на управление аэропортом. «Создать ООО „Холдинг ВВСС“. Назначить гендиректором общества Илью Шабалина. Размер уставного капитала — 169 миллиардов рублей, место нахождения общества — Санкт-Петербург», — указано в постановлении. Владимир Путин в ноябре подписал указ, лишающий иностранные компании права управлять аэропортом Пулково, передает «Царьград». Это связано с угрозой безопасности для России.