Песков: изъятия иностранного бизнеса в России нет

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Те, кто покинул российский рынок, сами продают свой бизнес, отметил Песков Фото:

Россия не начинает процесс изъятия иностранного бизнеса. Об этом заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об указах Владимира Путина, лишающих Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом».

«Те, кто уходит с российского рынка, — продаются или перепродаются. Но никакого процесса изъятия [активов] нет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия не начинает процесс изъятия иностранного бизнеса. Об этом заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об указах Владимира Путина, лишающих Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом». «Те, кто уходит с российского рынка, — продаются или перепродаются. Но никакого процесса изъятия [активов] нет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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