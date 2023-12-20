Экономика Песков: изъятия иностранного бизнеса в России нет 20 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 + Те, кто покинул российский рынок, сами продают свой бизнес, отметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не начинает процесс изъятия иностранного бизнеса. Об этом заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об указах Владимира Путина, лишающих Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом». «Те, кто уходит с российского рынка, — продаются или перепродаются. Но никакого процесса изъятия [активов] нет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия не начинает процесс изъятия иностранного бизнеса. Об этом заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об указах Владимира Путина, лишающих Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом». «Те, кто уходит с российского рынка, — продаются или перепродаются. Но никакого процесса изъятия [активов] нет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям