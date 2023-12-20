Песков: изъятия иностранного бизнеса в России нет

Те, кто покинул российский рынок, сами продают свой бизнес, отметил Песков
Россия не начинает процесс изъятия иностранного бизнеса. Об этом заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об указах Владимира Путина, лишающих Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом».
«Те, кто уходит с российского рынка, — продаются или перепродаются. Но никакого процесса изъятия [активов] нет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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