Появился слоган президентских выборов-2024

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Избирательная комиссия Свердловской области. Екатеринбург, президентские выборы, выборы президента, выборы2024, выборы президента рф, выборы президента россии
ЦИК РФ определил слоган президентских выборов в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Определен слоган, символизирующий президентские выборы в 2024 году. Он звучит так: «вместе мы сила — голосуем за Россию!». Об этом стало известно на заседании ЦИК РФ.

«Слоганом президентских выборов 2024 года станет [фраза]: «вместе мы сила — голосуем за Россию!» — уточняется на заседании. Трансляция проводится на официальном сайте комиссии. ЦИК также зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

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Определен слоган, символизирующий президентские выборы в 2024 году. Он звучит так: «вместе мы сила — голосуем за Россию!». Об этом стало известно на заседании ЦИК РФ. «Слоганом президентских выборов 2024 года станет [фраза]: «вместе мы сила — голосуем за Россию!» — уточняется на заседании. Трансляция проводится на официальном сайте комиссии. ЦИК также зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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