Появился слоган президентских выборов-2024

ЦИК РФ определил слоган президентских выборов в 2024 году
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Определен слоган, символизирующий президентские выборы в 2024 году. Он звучит так: «вместе мы сила — голосуем за Россию!». Об этом стало известно на заседании ЦИК РФ.
«Слоганом президентских выборов 2024 года станет [фраза]: «вместе мы сила — голосуем за Россию!» — уточняется на заседании. Трансляция проводится на официальном сайте комиссии. ЦИК также зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.
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