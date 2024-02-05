Politico: Байден оскорбил израильского премьера Нетаньяху

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Байден назвал Нетаньяху «чертовым плохим парнем», пишет газета Фото:

Президент США Джо Байден нецензурно высказался в сторону премьер-министра Израиля Биньямине Нетаньяху. Однако представитель Белого дома Эндрю Бейтс отрицает эту информацию. Об этом сообщает Politico.

«Он (Байден)… в частном порядке называл израильского премьер-министра „чертовым плоим парнем“», — передает газета со ссылкой на источники, которые общаются с главой США. В свою очередь, Бейтс заявил газете, что Байден никогда бы не сказал подобных слов. По его словам, между лидерами стран установились уважительные отношения.

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Президент США Джо Байден нецензурно высказался в сторону премьер-министра Израиля Биньямине Нетаньяху. Однако представитель Белого дома Эндрю Бейтс отрицает эту информацию. Об этом сообщает Politico. «Он (Байден)… в частном порядке называл израильского премьер-министра „чертовым плоим парнем“», — передает газета со ссылкой на источники, которые общаются с главой США. В свою очередь, Бейтс заявил газете, что Байден никогда бы не сказал подобных слов. По его словам, между лидерами стран установились уважительные отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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