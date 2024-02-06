В мире Европа ЕС хочет сделать ВСУ частью собственных военных возможностей Урсула фон дер Ляйен: ЕС сделает ВСУ частью собственных военных возможностей 06 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 + Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина является будущей частью ЕС Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюз (ЕС) планирует сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии. Это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ», — заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Еврокомиссии. Трансляция идет на аккаунте ЕК в соцсети X. По словам главы Еврокомиссии, Украина является будущим членом Евросоюза. Она добавила, что страна должна стать ближе в области обороны для ЕС. Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины при определении своей будущей стратегии оборонной промышленности. Она призвала Запад усилить помощь ВСУ, а также нарастить производство, передает телеканал 360. Евросоюз (ЕС) планирует сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии. Это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ», — заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Еврокомиссии. Трансляция идет на аккаунте ЕК в соцсети X. По словам главы Еврокомиссии, Украина является будущим членом Евросоюза. Она добавила, что страна должна стать ближе в области обороны для ЕС. Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины при определении своей будущей стратегии оборонной промышленности. Она призвала Запад усилить помощь ВСУ, а также нарастить производство, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям