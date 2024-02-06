ЕС хочет сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

Евросоюз (ЕС) планирует сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии. Это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ», — заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Еврокомиссии. Трансляция идет на аккаунте ЕК в соцсети X.
По словам главы Еврокомиссии, Украина является будущим членом Евросоюза. Она добавила, что страна должна стать ближе в области обороны для ЕС.
Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины при определении своей будущей стратегии оборонной промышленности. Она призвала Запад усилить помощь ВСУ, а также нарастить производство, передает телеканал 360.
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