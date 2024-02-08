ГК «Дело» консолидировала 100% зернового терминала в Новороссийске

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Также компания «Дело» закрыла сделку по выкупу 25% плюс одна акция зернового терминала Фото:

Группа компаний «Дело» закрыла сделку по выкупу 25% плюс одна акция у зернового терминала, который проводит перевалку зерна в Новороссийске. А также консолидировала 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», которое является крупнейшим в РФ морским терминалом по объемам перевалки зерна. Об этом сообщили в компании.

«Группа компаний «Дело» завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», закрыв сделку по выкупу пакета в 25% плюс одна акция КСК», — передает компания в сообщении. Ранее сделка получила все нужные согласования.

Компании «Дело» с 2006 года проводит перевалку зерна в Новороссийске. Мощность терминала КСК составляет 8,5 млн тонн в год. В 2023 году объем перевалки увеличился на 37%, до 8,2 млн тонн. Ранее холдингу «ДелоПортс» группы «Дело» принадлежало 75% минус одна акция КСК. В свою очередь, международному поставщику сельскохозяйственной продукции Cargill принадлежало 25% плюс одна акция терминала. Однако в июле поставщик прекратил экспорт зерна из России.

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Группа компаний «Дело» закрыла сделку по выкупу 25% плюс одна акция у зернового терминала, который проводит перевалку зерна в Новороссийске. А также консолидировала 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», которое является крупнейшим в РФ морским терминалом по объемам перевалки зерна. Об этом сообщили в компании. «Группа компаний «Дело» завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», закрыв сделку по выкупу пакета в 25% плюс одна акция КСК», — передает компания в сообщении. Ранее сделка получила все нужные согласования. Компании «Дело» с 2006 года проводит перевалку зерна в Новороссийске. Мощность терминала КСК составляет 8,5 млн тонн в год. В 2023 году объем перевалки увеличился на 37%, до 8,2 млн тонн. Ранее холдингу «ДелоПортс» группы «Дело» принадлежало 75% минус одна акция КСК. В свою очередь, международному поставщику сельскохозяйственной продукции Cargill принадлежало 25% плюс одна акция терминала. Однако в июле поставщик прекратил экспорт зерна из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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