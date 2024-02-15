Карта СВО на Украине 15 февраля: под Киевом гремят мощные взрывы

Кличко сообщил о мощных взрывах в Киеве и области
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, шилка, пво, зенитка, всу,  stock
В Киеве и области работают системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны мощные взрывы из-за работы ПВО. Ход спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Воздушная тревога на Украине

Утром 15 февраля сообщалось о воздушной тревоге по всей стране. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в Киевской области.

Краснолиманское направление

Армия России поразила пять опорных пунктов ВСУ. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, удары были нанесены по 140 целям, из-за чего противник потерял до 320 военных, два танка и пять боевых машин пехоты.

Также экипажи российских штурмовиков Су-25 ударили по скоплению живой силы ВСУ с помощью неуправляемых ракет. После поражения целей пилоты выпустили ложные тепловые ракеты и вернулись на аэродром базирования.

Артемовское направление

Бойцы десантного подразделения из Забайкалья взяли под контроль опорный пункт ВСУ близ Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России. Продолжаются бои близ Клещеевки и Андреевки.

Бойцы РФ штурмуют позиции ВСУ в районе Ивановского. Также продолжаются позиционные бои близ Хромово и около Богдановки. Также наблюдаются столкновения рядом с Веселым, пишут российские военкоры.

Купянское направление

Экипажи БМП-3 «западной» группировки войск отразили атаку украинской армии. В Минобороны РФ уточнили, что позиции ВСУ были раскрыты с помощью беспилотников, после чего по противнику нанесли несколько ударов.

Расчеты самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» уничтожили РСЗО «Град», принадлежащую украинским силам. Также снайперы танковой армии группировки «Запад» помогли сорвать ротацию сил противника на направлении.

Сватово-Кременное направление

Российские и украинские войска ведут бои около Синьковки. Также продолжаются столкновения близ Табаевки, пишет telegram-канал Readovka.

Запорожское направление

Продолжаются встречные бои недалеко от Работино и Новопрокоповки. Также идет битва за позиции в районе Времевского выступа.

Донецкое направление

Российские бойцы продолжают наступление под Марьинкой, сообщили военкоры РФ. Уточняется, что армия России постепенно продвигается к Победе и Новомихайловке.

Ход боевых действий на Украине к 15 февраля на карте
Ход боевых действий на Украине к 15 февраля на карте
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны мощные взрывы из-за работы ПВО. Ход спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Утром 15 февраля сообщалось о воздушной тревоге по всей стране. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в Киевской области. Армия России поразила пять опорных пунктов ВСУ. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, удары были нанесены по 140 целям, из-за чего противник потерял до 320 военных, два танка и пять боевых машин пехоты. Также экипажи российских штурмовиков Су-25 ударили по скоплению живой силы ВСУ с помощью неуправляемых ракет. После поражения целей пилоты выпустили ложные тепловые ракеты и вернулись на аэродром базирования. Бойцы десантного подразделения из Забайкалья взяли под контроль опорный пункт ВСУ близ Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России. Продолжаются бои близ Клещеевки и Андреевки. Бойцы РФ штурмуют позиции ВСУ в районе Ивановского. Также продолжаются позиционные бои близ Хромово и около Богдановки. Также наблюдаются столкновения рядом с Веселым, пишут российские военкоры. Экипажи БМП-3 «западной» группировки войск отразили атаку украинской армии. В Минобороны РФ уточнили, что позиции ВСУ были раскрыты с помощью беспилотников, после чего по противнику нанесли несколько ударов. Расчеты самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» уничтожили РСЗО «Град», принадлежащую украинским силам. Также снайперы танковой армии группировки «Запад» помогли сорвать ротацию сил противника на направлении. Российские и украинские войска ведут бои около Синьковки. Также продолжаются столкновения близ Табаевки, пишет telegram-канал Readovka. Продолжаются встречные бои недалеко от Работино и Новопрокоповки. Также идет битва за позиции в районе Времевского выступа. Российские бойцы продолжают наступление под Марьинкой, сообщили военкоры РФ. Уточняется, что армия России постепенно продвигается к Победе и Новомихайловке.
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