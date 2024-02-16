Отец пермячки России согласен выдать ее замуж за Владимира-Путина из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Мужчина не против, если между детьми с необычными именами возникнут чувства Фото:

Отец родившейся в январе пермячки по имени Россия Сергей Матвеев не против, если у его дочки и Владимира-Путина из ХМАО возникнут чувства и они поженятся. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Если между ними возникнут чувства, то почему бы и нет? Мы будем только рады», — ответил он на вопрос URA.RU о том, как он отнесется к отношениям России и Владимира-Путина.

Пермяк также сообщил, что готов к встрече с семьей Владимира-Путина. «Мне не принципиально. Мы можем поехать в ХМАО или принять семью в гости у себя. Мы готовы к знакомству», — заявил Матвеев.

Малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин родился в больнице Нижневартовска. Вес малыша составил 4,100 кг, рост — 56 сантиметров. Девочка с именем Россия воспитывается в семье пермяков. Имя ей выбрала мама.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец родившейся в январе пермячки по имени Россия Сергей Матвеев не против, если у его дочки и Владимира-Путина из ХМАО возникнут чувства и они поженятся. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. «Если между ними возникнут чувства, то почему бы и нет? Мы будем только рады», — ответил он на вопрос URA.RU о том, как он отнесется к отношениям России и Владимира-Путина. Пермяк также сообщил, что готов к встрече с семьей Владимира-Путина. «Мне не принципиально. Мы можем поехать в ХМАО или принять семью в гости у себя. Мы готовы к знакомству», — заявил Матвеев. Малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин родился в больнице Нижневартовска. Вес малыша составил 4,100 кг, рост — 56 сантиметров. Девочка с именем Россия воспитывается в семье пермяков. Имя ей выбрала мама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...