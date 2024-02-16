Отец пермячки России согласен выдать ее замуж за Владимира-Путина из ХМАО

Отец родившейся в январе пермячки по имени Россия Сергей Матвеев не против, если у его дочки и Владимира-Путина из ХМАО возникнут чувства и они поженятся. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«Если между ними возникнут чувства, то почему бы и нет? Мы будем только рады», — ответил он на вопрос URA.RU о том, как он отнесется к отношениям России и Владимира-Путина.
Пермяк также сообщил, что готов к встрече с семьей Владимира-Путина. «Мне не принципиально. Мы можем поехать в ХМАО или принять семью в гости у себя. Мы готовы к знакомству», — заявил Матвеев.
Малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин родился в больнице Нижневартовска. Вес малыша составил 4,100 кг, рост — 56 сантиметров. Девочка с именем Россия воспитывается в семье пермяков. Имя ей выбрала мама.
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