Умер глава богатейшей семьи Ротшильдов Лорд Джейкоб

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Джейкоб Ротшильд ушел из жизни на 88 году жизни Фото:

На 88 году жизни скончался лорд Джейкоб Ротшильд. Он являлся главой европейской династия банкиров и общественных деятелей Ротшильдов, которая считается одной из богатейших в мире. О смерти сообщила семья лорда.

«Лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет, сообщила его семья. <…> Его семья находилась на вершине финансового дерева с 18 века», — передает британская газета The Sun. Отмечается, что лорд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями. При жизни он пожертвовал 66 миллионов фунтов стерлингов в поддержку еврейского народа.

Британский пэр начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, а затем вместе с сэром Марком Вайнбергом в 1980 году стал соучредителем тогдашней J Rothschild Assurance Group, ныне St James’s Place.

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На 88 году жизни скончался лорд Джейкоб Ротшильд. Он являлся главой европейской династия банкиров и общественных деятелей Ротшильдов, которая считается одной из богатейших в мире. О смерти сообщила семья лорда. «Лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет, сообщила его семья. <…> Его семья находилась на вершине финансового дерева с 18 века», — передает британская газета The Sun. Отмечается, что лорд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями. При жизни он пожертвовал 66 миллионов фунтов стерлингов в поддержку еврейского народа. Британский пэр начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, а затем вместе с сэром Марком Вайнбергом в 1980 году стал соучредителем тогдашней J Rothschild Assurance Group, ныне St James’s Place.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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