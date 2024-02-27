Микробиолог рассказала, как не заболеть в межсезонье

Микробиолог Цветикова: правильное питание поможет не заболеть в межсезонье

27 февраля 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Микробиолог Цветикова сообщила, что положительно на бактерии кишечника влияют овощи и фрукты Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы не заболеть в межсезонье, нужно начать правильно питаться, сообщила руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» микробиолог Софья Цветикова. По ее словам, это позволит укрепить иммунитет, так как он напрямую зависит от микрофлоры кишечника. Положительно на бактерии кишечника влияют овощи и фрукты, ферментированные продукты, например, квашеная капуста, кефир, соленые овощи, йогурт. «Но с фруктами стоит быть осторожным. Например, цитрусовые — это аллергены, поэтому не стоит съедать в день больше одного большого апельсина, двух-трех мандаринов и так далее», — отметила Цветикова в беседе с «Ридус». Кроме того, специалист отметила, что большое значение имеет двигательная активность. Для поддержания кровообращения и иммунной системы достаточно ходить пешком не менее 30—40 минут в день.

Чтобы не заболеть в межсезонье, нужно начать правильно питаться, сообщила руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» микробиолог Софья Цветикова. По ее словам, это позволит укрепить иммунитет, так как он напрямую зависит от микрофлоры кишечника. Положительно на бактерии кишечника влияют овощи и фрукты, ферментированные продукты, например, квашеная капуста, кефир, соленые овощи, йогурт. «Но с фруктами стоит быть осторожным. Например, цитрусовые — это аллергены, поэтому не стоит съедать в день больше одного большого апельсина, двух-трех мандаринов и так далее», — отметила Цветикова в беседе с «Ридус». Кроме того, специалист отметила, что большое значение имеет двигательная активность. Для поддержания кровообращения и иммунной системы достаточно ходить пешком не менее 30—40 минут в день.