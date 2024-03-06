Тюменский бизнесмен создает цех по производству нефтяного оборудования в ХМАО

06 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО планируют создать новое предприятие, производящее оборудование для нефтяной промышленности Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «ГЕОТЕК» из Тюмени планирует создать предприятие по изготовлению запчастей для нефтяного оборудования в Нефтеюганске (ХМАО). Для воплощения проекта потребуется больше 88 миллионов рублей. «В результате реализации проекта будет создано высокотехнологичное предприятие по серийному выпуску девяти позиций запчастей к нефтегазобуровому оборудованию и запчастей под заказ для нефтедобывающих компаний не только в пределах локальной территории, но и на федеральном уровне.Общая стоимость проекта — 88,2 млн рублей», — сообщил Фонд развития Югры на официальном сайте. Фонд предоставил предприятию льготный заем, который составил почти 40% от суммы, необходимой для воплощения проекта. Организация производства рядом нефтедобывающими площадками, по мнению представителей компании, поможет решить вопросы импортозамещения и сократит время доставки продукции заказчику. На предприятии создадут 22 рабочих места для югорских специалистов. Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.

Компания «ГЕОТЕК» из Тюмени планирует создать предприятие по изготовлению запчастей для нефтяного оборудования в Нефтеюганске (ХМАО). Для воплощения проекта потребуется больше 88 миллионов рублей. «В результате реализации проекта будет создано высокотехнологичное предприятие по серийному выпуску девяти позиций запчастей к нефтегазобуровому оборудованию и запчастей под заказ для нефтедобывающих компаний не только в пределах локальной территории, но и на федеральном уровне.Общая стоимость проекта — 88,2 млн рублей», — сообщил Фонд развития Югры на официальном сайте. Фонд предоставил предприятию льготный заем, который составил почти 40% от суммы, необходимой для воплощения проекта. Организация производства рядом нефтедобывающими площадками, по мнению представителей компании, поможет решить вопросы импортозамещения и сократит время доставки продукции заказчику. На предприятии создадут 22 рабочих места для югорских специалистов. Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.