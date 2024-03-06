Тюменский бизнесмен создает цех по производству нефтяного оборудования в ХМАО

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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварщик, завод, цех, производство
В ХМАО планируют создать новое предприятие, производящее оборудование для нефтяной промышленности Фото:

Компания «ГЕОТЕК» из Тюмени планирует создать предприятие по изготовлению запчастей для нефтяного оборудования в Нефтеюганске (ХМАО). Для воплощения проекта потребуется больше 88 миллионов рублей.

«В результате реализации проекта будет создано высокотехнологичное предприятие по серийному выпуску девяти позиций запчастей к нефтегазобуровому оборудованию и запчастей под заказ для нефтедобывающих компаний не только в пределах локальной территории, но и на федеральном уровне.Общая стоимость проекта — 88,2 млн рублей», — сообщил Фонд развития Югры на официальном сайте. Фонд предоставил предприятию льготный заем, который составил почти 40% от суммы, необходимой для воплощения проекта.

Организация производства рядом нефтедобывающими площадками, по мнению представителей компании, поможет решить вопросы импортозамещения и сократит время доставки продукции заказчику. На предприятии создадут 22 рабочих места для югорских специалистов.

Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.

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Компания «ГЕОТЕК» из Тюмени планирует создать предприятие по изготовлению запчастей для нефтяного оборудования в Нефтеюганске (ХМАО). Для воплощения проекта потребуется больше 88 миллионов рублей. «В результате реализации проекта будет создано высокотехнологичное предприятие по серийному выпуску девяти позиций запчастей к нефтегазобуровому оборудованию и запчастей под заказ для нефтедобывающих компаний не только в пределах локальной территории, но и на федеральном уровне.Общая стоимость проекта — 88,2 млн рублей», — сообщил Фонд развития Югры на официальном сайте. Фонд предоставил предприятию льготный заем, который составил почти 40% от суммы, необходимой для воплощения проекта. Организация производства рядом нефтедобывающими площадками, по мнению представителей компании, поможет решить вопросы импортозамещения и сократит время доставки продукции заказчику. На предприятии создадут 22 рабочих места для югорских специалистов. Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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