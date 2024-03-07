Литовскую балерину лишили гражданства из-за России

Балерина Илза Лиепа лишилась литовского гражданства, заявил Ридас Ясуленис (архивное фото)
Литовская балерина Илза Лиепа лишена своего гражданства в связи с ее поддержкой в адрес России. Такое решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом рассказал пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.
«Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики из-за ее слов в поддержку РФ», — передает слова Ясулениса ТАСС. Он добавил, что литовский президент считает, что высказывания Лиепы могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Литвы.
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