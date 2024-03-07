Литовскую балерину лишили гражданства из-за России

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Генеральная репетиция бенефиса балерины Елены Кабаевой. Екатеринбург, балет
Балерина Илза Лиепа лишилась литовского гражданства, заявил Ридас Ясуленис (архивное фото) Фото:

Литовская балерина Илза Лиепа лишена своего гражданства в связи с ее поддержкой в адрес России. Такое решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом рассказал пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.

«Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики из-за ее слов в поддержку РФ», — передает слова Ясулениса ТАСС. Он добавил, что литовский президент считает, что высказывания Лиепы могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Литвы.

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Литовская балерина Илза Лиепа лишена своего гражданства в связи с ее поддержкой в адрес России. Такое решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом рассказал пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис. «Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики из-за ее слов в поддержку РФ», — передает слова Ясулениса ТАСС. Он добавил, что литовский президент считает, что высказывания Лиепы могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Литвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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