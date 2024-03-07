Литовскую балерину лишили гражданства из-за России

07 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Балерина Илза Лиепа лишилась литовского гражданства, заявил Ридас Ясуленис (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Литовская балерина Илза Лиепа лишена своего гражданства в связи с ее поддержкой в адрес России. Такое решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом рассказал пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис. «Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики из-за ее слов в поддержку РФ», — передает слова Ясулениса ТАСС. Он добавил, что литовский президент считает, что высказывания Лиепы могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Литвы.

Литовская балерина Илза Лиепа лишена своего гражданства в связи с ее поддержкой в адрес России. Такое решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом рассказал пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис. «Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики из-за ее слов в поддержку РФ», — передает слова Ясулениса ТАСС. Он добавил, что литовский президент считает, что высказывания Лиепы могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Литвы.