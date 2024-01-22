«Страна.ua»: получивших российских паспорт украинцев лишат гражданства

Внесенный в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве предусматривает исключения. В документе говорится о том, что украинцы, получившие паспорт РФ, лишатся гражданства Украины.
«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — передает «Страна.ua». По данным издания, проект закона также предусматривает лишение гражданства за не сдачу экзаменов по конституции и истории страны.
Ранее в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство. Так, гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.
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