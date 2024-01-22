22 января 2024

«Страна.ua»: получивших российских паспорт украинцев лишат гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский внес в Раду законопроект, позволяющий получить множественное гражданство Фото:

Внесенный в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве предусматривает исключения. В документе говорится о том, что украинцы, получившие паспорт РФ, лишатся гражданства Украины.

«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — передает «Страна.ua». По данным издания, проект закона также предусматривает лишение гражданства за не сдачу экзаменов по конституции и истории страны.

Ранее в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство. Так, гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.

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Внесенный в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве предусматривает исключения. В документе говорится о том, что украинцы, получившие паспорт РФ, лишатся гражданства Украины. «Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — передает «Страна.ua». По данным издания, проект закона также предусматривает лишение гражданства за не сдачу экзаменов по конституции и истории страны. Ранее в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство. Так, гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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