«Страна.ua»: получивших российских паспорт украинцев лишат гражданства

23 января 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Зеленский внес в Раду законопроект, позволяющий получить множественное гражданство Фото: Официальный сайт президента Украины Внесенный в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве предусматривает исключения. В документе говорится о том, что украинцы, получившие паспорт РФ, лишатся гражданства Украины. «Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — передает «Страна.ua». По данным издания, проект закона также предусматривает лишение гражданства за не сдачу экзаменов по конституции и истории страны. Ранее в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство. Так, гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.

Внесенный в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве предусматривает исключения. В документе говорится о том, что украинцы, получившие паспорт РФ, лишатся гражданства Украины. «Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — передает «Страна.ua». По данным издания, проект закона также предусматривает лишение гражданства за не сдачу экзаменов по конституции и истории страны. Ранее в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство. Так, гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.