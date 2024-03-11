Солдаты ВСУ должны свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и создать военную администрацию, которая пойдет на мир с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов.
«Если у командиров и бойцов ВСУ еще мозги и совесть остались, то им безусловно надо… убирать эту фашистскую шайку. Ставить пока военную администрацию, которая примет необходимое решение по прекращению обстрелов и заключению мира на условиях России», — заявил Андрей Картаполов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что на данный момент это маловероятно.
По его словам, в ВСУ «все пронизано нацистским духом». Также солдаты находятся под влиянием Службы безопасности Украины.
До этого представитель российских силовых структур заявил, что в ВСУ обсуждается идея свержения президента. Согласно его информации, бойцы недовольны перестановками в военном руководстве, передает RT. Такие данные источник получил, подключившись к закрытому каналу связи, в котором разговаривают солдаты ВСУ.
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