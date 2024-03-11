Картаполов призвал украинских военных свергать Зеленского

11 марта 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заявил, что идея военного переворота на Украине пока маловероятна Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ должны свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и создать военную администрацию, которая пойдет на мир с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов. «Если у командиров и бойцов ВСУ еще мозги и совесть остались, то им безусловно надо… убирать эту фашистскую шайку. Ставить пока военную администрацию, которая примет необходимое решение по прекращению обстрелов и заключению мира на условиях России», — заявил Андрей Картаполов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что на данный момент это маловероятно. По его словам, в ВСУ «все пронизано нацистским духом». Также солдаты находятся под влиянием Службы безопасности Украины. До этого представитель российских силовых структур заявил, что в ВСУ обсуждается идея свержения президента. Согласно его информации, бойцы недовольны перестановками в военном руководстве, передает RT. Такие данные источник получил, подключившись к закрытому каналу связи, в котором разговаривают солдаты ВСУ.

Солдаты ВСУ должны свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и создать военную администрацию, которая пойдет на мир с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов. «Если у командиров и бойцов ВСУ еще мозги и совесть остались, то им безусловно надо… убирать эту фашистскую шайку. Ставить пока военную администрацию, которая примет необходимое решение по прекращению обстрелов и заключению мира на условиях России», — заявил Андрей Картаполов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что на данный момент это маловероятно. По его словам, в ВСУ «все пронизано нацистским духом». Также солдаты находятся под влиянием Службы безопасности Украины. До этого представитель российских силовых структур заявил, что в ВСУ обсуждается идея свержения президента. Согласно его информации, бойцы недовольны перестановками в военном руководстве, передает RT. Такие данные источник получил, подключившись к закрытому каналу связи, в котором разговаривают солдаты ВСУ.