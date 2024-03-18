Почти все ведомства РФ поддержали создание в торговых сетях «российской полки»

Минэкономразвития, Минюст, Роспотребнадзор, Минпромторг, Роспатент и Минфин поддержали идею создания в магазинах «российской полки», на которой должны будут располагаться российские товары по квоте. Это стало известно письма первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
«Минпромторг поддержал законопроект при условии его доработки… Предложенные нормы подстегнут развитие российской промышленности, но у правительства должно быть право устанавливать категории таких товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. Это заключение согласовали в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте», — приводит данные из письма газета «Известия».
В нем также отмечается, что Минэкономразвития официально не представило свою позицию, хотя поддержало инициативу на совещаниях. Проект не поддержала только ФАС. Служба уверенна, что новые нормы не повысят конкурентоспособность товаров и не скажутся на промышленности.
В 2023 году руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что решение создавать полки с российскими непродовольственными товарами не инновационно, передает RT. По его словам, в продуктовых магазинах уже давно можно встретить подобные примеры.
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