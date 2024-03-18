Почти все ведомства РФ поддержали создание в торговых сетях «российской полки»

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, продукты, покупатели, молочная продукция, продуктовая корзина, магазин, еда
ФАС уверенна, что новые нормы никак не скажутся на промышленности Фото:

Минэкономразвития, Минюст, Роспотребнадзор, Минпромторг, Роспатент и Минфин поддержали идею создания в магазинах «российской полки», на которой должны будут располагаться российские товары по квоте. Это стало известно письма первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

«Минпромторг поддержал законопроект при условии его доработки… Предложенные нормы подстегнут развитие российской промышленности, но у правительства должно быть право устанавливать категории таких товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. Это заключение согласовали в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте», — приводит данные из письма газета «Известия».

В нем также отмечается, что Минэкономразвития официально не представило свою позицию, хотя поддержало инициативу на совещаниях. Проект не поддержала только ФАС. Служба уверенна, что новые нормы не повысят конкурентоспособность товаров и не скажутся на промышленности.

В 2023 году руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что решение создавать полки с российскими непродовольственными товарами не инновационно, передает RT. По его словам, в продуктовых магазинах уже давно можно встретить подобные примеры.

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Минэкономразвития, Минюст, Роспотребнадзор, Минпромторг, Роспатент и Минфин поддержали идею создания в магазинах «российской полки», на которой должны будут располагаться российские товары по квоте. Это стало известно письма первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко вице-премьеру Дмитрию Григоренко. «Минпромторг поддержал законопроект при условии его доработки… Предложенные нормы подстегнут развитие российской промышленности, но у правительства должно быть право устанавливать категории таких товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. Это заключение согласовали в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте», — приводит данные из письма газета «Известия». В нем также отмечается, что Минэкономразвития официально не представило свою позицию, хотя поддержало инициативу на совещаниях. Проект не поддержала только ФАС. Служба уверенна, что новые нормы не повысят конкурентоспособность товаров и не скажутся на промышленности. В 2023 году руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что решение создавать полки с российскими непродовольственными товарами не инновационно, передает RT. По его словам, в продуктовых магазинах уже давно можно встретить подобные примеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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