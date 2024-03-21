Саммит ЕС не смог утвердить решение по замороженным активам России

Лидеры стран Европейского Союза не приняли окончательного решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, согласно итогам саммита. Это следует из документа по итогам саммита стран Евросоюза.
"Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии", — передает данные документа РИА Новости.
Помимо этого на саммите ЕС было принято ускорить принятие решения по отправке новой финансовой помощи Украине. Также ЕС захотел ввести новые санкции против Белоруссии, Ирана, КНДР.
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