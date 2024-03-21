21 марта 2024

Саммит ЕС не смог утвердить решение по замороженным активам России

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение по замороженным активам РФ не смогли принять
Решение по замороженным активам РФ не смогли принять Фото:

Лидеры стран Европейского Союза не приняли окончательного решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, согласно итогам саммита. Это следует из документа по итогам саммита стран Евросоюза.

"Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии", — передает данные документа РИА Новости.

Помимо этого на саммите ЕС было принято ускорить принятие решения по отправке новой финансовой помощи Украине. Также ЕС захотел ввести новые санкции против Белоруссии, Ирана, КНДР.

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Лидеры стран Европейского Союза не приняли окончательного решения о направлении доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, согласно итогам саммита. Это следует из документа по итогам саммита стран Евросоюза. "Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии", — передает данные документа РИА Новости. Помимо этого на саммите ЕС было принято ускорить принятие решения по отправке новой финансовой помощи Украине. Также ЕС захотел ввести новые санкции против Белоруссии, Ирана, КНДР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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