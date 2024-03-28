28 марта 2024

Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах

© Служба новостей «URA.RU»
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Исламиста, воюющего на стороне ВСУ, подозревают в убийстве британского наемника Фото:

Одного из исламистов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозревают в убийстве британского наемника Дэниела Берка. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. Уточняется, что Берк пропал в Запорожье летом 2023 года, а в сентябре украинские власти обнаружили его тело.

«Основным подозреваемым по делу об убийстве Берка проходит исламист Абдельфетах Нурин, который имеет гражданство Австралии и Алжира и воевал на стороне ВСУ вместе с британским наемником», — передает The Daily Telegraph.

Дэниел Берк был известен своим участием в боевых действиях на стороне курдских отрядов в Сирии, где он боролся против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация), пишет газета.

С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. Минобороны РФ сообщало, что большинство из них приехало в Киев из Польши. Также прибыли наемники из Румынии, Великобритании и Хорватии. Ведомство также заявило о ликвидации 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает MK.RU.

* ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация

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Одного из исламистов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозревают в убийстве британского наемника Дэниела Берка. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. Уточняется, что Берк пропал в Запорожье летом 2023 года, а в сентябре украинские власти обнаружили его тело. «Основным подозреваемым по делу об убийстве Берка проходит исламист Абдельфетах Нурин, который имеет гражданство Австралии и Алжира и воевал на стороне ВСУ вместе с британским наемником», — передает The Daily Telegraph. Дэниел Берк был известен своим участием в боевых действиях на стороне курдских отрядов в Сирии, где он боролся против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация), пишет газета. С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. Минобороны РФ сообщало, что большинство из них приехало в Киев из Польши. Также прибыли наемники из Румынии, Великобритании и Хорватии. Ведомство также заявило о ликвидации 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает MK.RU. * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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