Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах

29 марта 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Исламиста, воюющего на стороне ВСУ, подозревают в убийстве британского наемника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одного из исламистов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозревают в убийстве британского наемника Дэниела Берка. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. Уточняется, что Берк пропал в Запорожье летом 2023 года, а в сентябре украинские власти обнаружили его тело. «Основным подозреваемым по делу об убийстве Берка проходит исламист Абдельфетах Нурин, который имеет гражданство Австралии и Алжира и воевал на стороне ВСУ вместе с британским наемником», — передает The Daily Telegraph. Дэниел Берк был известен своим участием в боевых действиях на стороне курдских отрядов в Сирии, где он боролся против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация), пишет газета. С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. Минобороны РФ сообщало, что большинство из них приехало в Киев из Польши. Также прибыли наемники из Румынии, Великобритании и Хорватии. Ведомство также заявило о ликвидации 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает MK.RU . * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одного из исламистов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозревают в убийстве британского наемника Дэниела Берка. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. Уточняется, что Берк пропал в Запорожье летом 2023 года, а в сентябре украинские власти обнаружили его тело. «Основным подозреваемым по делу об убийстве Берка проходит исламист Абдельфетах Нурин, который имеет гражданство Австралии и Алжира и воевал на стороне ВСУ вместе с британским наемником», — передает The Daily Telegraph. Дэниел Берк был известен своим участием в боевых действиях на стороне курдских отрядов в Сирии, где он боролся против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация), пишет газета. С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. Минобороны РФ сообщало, что большинство из них приехало в Киев из Польши. Также прибыли наемники из Румынии, Великобритании и Хорватии. Ведомство также заявило о ликвидации 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает MK.RU. * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация