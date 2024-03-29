В список иноагентов попал депутат Борис Вишневский

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Клипарт по теме Иноагент. Челябинск
Минюст расширил список иноагентов Фото:

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов. Обновленный список опубликован 29 марта на сайте Минюста.

«Борис Вишневский выступал в иностранных СМИ против специальной военной операции на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — указано на сайте ведомства.

В список иноагентов попал адвокат Вадим Прохоров, который защищал на судебных процессах известных оппозиционеров. В реестр включен также проект «Первый отдел», который выступал с критикой СВО и политики России.

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов. Обновленный список опубликован 29 марта на сайте Минюста. «Борис Вишневский выступал в иностранных СМИ против специальной военной операции на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — указано на сайте ведомства. В список иноагентов попал адвокат Вадим Прохоров, который защищал на судебных процессах известных оппозиционеров. В реестр включен также проект «Первый отдел», который выступал с критикой СВО и политики России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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