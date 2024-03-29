В список иноагентов попал депутат Борис Вишневский

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов. Обновленный список опубликован 29 марта на сайте Минюста.
«Борис Вишневский выступал в иностранных СМИ против специальной военной операции на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — указано на сайте ведомства.
В список иноагентов попал адвокат Вадим Прохоров, который защищал на судебных процессах известных оппозиционеров. В реестр включен также проект «Первый отдел», который выступал с критикой СВО и политики России.
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