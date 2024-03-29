В список иноагентов попал депутат Борис Вишневский

29 марта 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Минюст расширил список иноагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов. Обновленный список опубликован 29 марта на сайте Минюста. «Борис Вишневский выступал в иностранных СМИ против специальной военной операции на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — указано на сайте ведомства. В список иноагентов попал адвокат Вадим Прохоров, который защищал на судебных процессах известных оппозиционеров. В реестр включен также проект «Первый отдел», который выступал с критикой СВО и политики России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов. Обновленный список опубликован 29 марта на сайте Минюста. «Борис Вишневский выступал в иностранных СМИ против специальной военной операции на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — указано на сайте ведомства. В список иноагентов попал адвокат Вадим Прохоров, который защищал на судебных процессах известных оппозиционеров. В реестр включен также проект «Первый отдел», который выступал с критикой СВО и политики России.