Зеленский пообещал России «очень конкретный» ответ за Харьков

07 апреля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил об «ответе» за Харьков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит «конкретный ответ» российской стороне из-за ударов по объектам ВСУ под Харьковом и в других украинских регионах. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Отдельный разговор с главой СБУ [Василием] Малюком, руководителем ГУР [Кириллом] Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), министром внутренних дел [Игорем] Клименко по поводу ударов по Харькову и восточным регионам Украины. <…> Готовим ответ — очень конкретный», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по танковому училищу в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Уточняется, что из-за атаки были поражены иностранные военные инструкторы, передает RT. Тем временем, украинская армия продолжает атаковать мирные объекты на территории РФ. Недавно посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что только с начала этого года ВСУ выпустили по прифронтовым зонам 22 тысячи боеприпасов , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит «конкретный ответ» российской стороне из-за ударов по объектам ВСУ под Харьковом и в других украинских регионах. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Отдельный разговор с главой СБУ [Василием] Малюком, руководителем ГУР [Кириллом] Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), министром внутренних дел [Игорем] Клименко по поводу ударов по Харькову и восточным регионам Украины. <…> Готовим ответ — очень конкретный», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по танковому училищу в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Уточняется, что из-за атаки были поражены иностранные военные инструкторы, передает RT. Тем временем, украинская армия продолжает атаковать мирные объекты на территории РФ. Недавно посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что только с начала этого года ВСУ выпустили по прифронтовым зонам 22 тысячи боеприпасов, пишет Pravda.Ru.