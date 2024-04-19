Песков высказался об ограничениях поездок за рубеж для госслужащих

Песков: ограничения поездок для госслужащих зависят от ведомства
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что некоторые ведомства в РФ ограничивают поездки госслужащих за рубеж Фото:

Ограничения на выезд госслужащих за границу зависит от ведомства. Где-то сотрудникам могут не позволять покидать свою страну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю статью Reuters о том, что российских чиновников стали ограничивать в поездках за рубеж.

«Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть ведомства, где выезды не разрешаются. Есть организации, где есть уведомительный порядок согласований. От ведомства к ведомству разные режимы», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Ограничения на выезд госслужащих за границу зависит от ведомства. Где-то сотрудникам могут не позволять покидать свою страну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю статью Reuters о том, что российских чиновников стали ограничивать в поездках за рубеж. «Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть ведомства, где выезды не разрешаются. Есть организации, где есть уведомительный порядок согласований. От ведомства к ведомству разные режимы», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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