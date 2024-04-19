Политика Песков высказался об ограничениях поездок за рубеж для госслужащих Песков: ограничения поездок для госслужащих зависят от ведомства 19 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что некоторые ведомства в РФ ограничивают поездки госслужащих за рубеж Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ограничения на выезд госслужащих за границу зависит от ведомства. Где-то сотрудникам могут не позволять покидать свою страну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю статью Reuters о том, что российских чиновников стали ограничивать в поездках за рубеж. «Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть ведомства, где выезды не разрешаются. Есть организации, где есть уведомительный порядок согласований. От ведомства к ведомству разные режимы», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ограничения на выезд госслужащих за границу зависит от ведомства. Где-то сотрудникам могут не позволять покидать свою страну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю статью Reuters о том, что российских чиновников стали ограничивать в поездках за рубеж. «Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть ведомства, где выезды не разрешаются. Есть организации, где есть уведомительный порядок согласований. От ведомства к ведомству разные режимы», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям