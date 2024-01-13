Политика МИД РФ жестко ответил на выдворение российского пенсионера из Латвии. Видео МИД РФ: Латвия устроила провокацию депортацией россиянина 13 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 + В МИД РФ сообщили, что русскоязычные жители становятся жертвами неонацистских проявлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депортация 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии носит провокационный и политический характер. Так в МИД РФ отреагировали на выдворение из Латвии Бориса Каткова. По словам представителя ведомства, в Латвии русскоязычные жители становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии. «Такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Ведомство назвало вердикт МВД Латвии циничным и отметило, что оно грубо нарушает принцип «неразделения» семьи. По данным МИД РФ, у Каткова остались супруга, дети и внуки. Ведомство подчеркнуло, что международные правозащитные структуры снова не будут реагировать на действия Латвии. Ранее Каткова депортировали из Латвии. По словам посольства РФ, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, из них 789 старше 60 лет, передает RT. Депортация 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии носит провокационный и политический характер. Так в МИД РФ отреагировали на выдворение из Латвии Бориса Каткова. По словам представителя ведомства, в Латвии русскоязычные жители становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии. «Такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Ведомство назвало вердикт МВД Латвии циничным и отметило, что оно грубо нарушает принцип «неразделения» семьи. По данным МИД РФ, у Каткова остались супруга, дети и внуки. Ведомство подчеркнуло, что международные правозащитные структуры снова не будут реагировать на действия Латвии. Ранее Каткова депортировали из Латвии. По словам посольства РФ, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, из них 789 старше 60 лет, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям