РФ призвала страны воздержаться от швейцарской конференции по Украине

02 мая 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

На форуме ожидаются очередные антироссийские провокации, считает Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия призвала страны из числа партнеров воздержаться от швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не будет участвовать в швейцарских „саммитах“ вне зависимости от того, получит приглашение или нет. Призываем наших партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Представитель МИД РФ подчеркнула, что на форуме ожидаются очередные антироссийские провокации Киева и Запада. Задача конференции не мир, а противостояние с Россией, отмечает Захарова. Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу приглашены более 160 государств. В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия призвала страны из числа партнеров воздержаться от швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не будет участвовать в швейцарских „саммитах“ вне зависимости от того, получит приглашение или нет. Призываем наших партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Представитель МИД РФ подчеркнула, что на форуме ожидаются очередные антироссийские провокации Киева и Запада. Задача конференции не мир, а противостояние с Россией, отмечает Захарова. Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу приглашены более 160 государств. В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, пишет «Национальная служба новостей».