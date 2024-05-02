02 мая 2024

РФ призвала страны воздержаться от швейцарской конференции по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
На форуме ожидаются очередные антироссийские провокации, считает Захарова Фото:

Россия призвала страны из числа партнеров воздержаться от швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия не будет участвовать в швейцарских „саммитах“ вне зависимости от того, получит приглашение или нет. Призываем наших партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что на форуме ожидаются очередные антироссийские провокации Киева и Запада. Задача конференции не мир, а противостояние с Россией, отмечает Захарова.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу приглашены более 160 государств. В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, пишет «Национальная служба новостей».

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Россия призвала страны из числа партнеров воздержаться от швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не будет участвовать в швейцарских „саммитах“ вне зависимости от того, получит приглашение или нет. Призываем наших партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Представитель МИД РФ подчеркнула, что на форуме ожидаются очередные антироссийские провокации Киева и Запада. Задача конференции не мир, а противостояние с Россией, отмечает Захарова. Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу приглашены более 160 государств. В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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