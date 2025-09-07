Олеся Иванченко обратилась к психотерапевту из-за главной роли в ремейке «Моей прекрасной няни»

Олеся Иванченко ходила к психоаналитику перед съемками «Моей прекрасной няни»
Российская ведущая, блогер и комик Олеся Иванченко заявила, что ходила к психоаналитику, чтобы разрешить себе сыграть роль в перезапуске сериала «Моя прекрасная няня». Об этом рассказала сама ведущая. 

«Перед началом чтения сценария, подготовки актёрской, я четыре месяца ходила к психоаналитику и мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль», — заявила Иванченко. Ее слова приводит Super. Она отметила, что одной из причин стали обвинения, что она якобы заняла место Заворотнюк.

Актрисы, которая сыграла роль в «Моей прекрасной няне», Анастасии Заворотнюк, не стало в 53 года. Она ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. У артистки осталось трое детей.

