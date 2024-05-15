Запад предложил ВСУ хитрую схему по поставкам дешевых самолетов вместо F-16

Newsweek: Украине следует взять технику у Афганистана
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Украине предложили вместо F-16 попросить истребители МиГ
Украине предложили вместо F-16 попросить истребители МиГ Фото:

Украине нужно взять технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Западных стран. Такое предложение сделал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено.

«Сделать предложение Талибану (запрещено в РФ) о всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам», — сказал Рено изданию Newsweek. Он добавил, что быстрое получение старых и более дешевых самолетов может привести к лучшим результатам на поле боя.

Американский военный эксперт Гай Маккардл добавил, что усиление Украиной своих текущих операций и оборонительных мер с помощью самолетов МиГ было бы лучшей стратегией. По его словам,  лучшее оружие, которое есть для выполнения работы — это то, которое есть под рукой.

Ранее бельгийский премьер Александр Де Кро и глава Минобороны страны Людивин Дедондер заявили, что Брюссель передаст Киеву самолёты F-16, а также средства и ракеты противовоздушной обороны (ПВО) до конца 2024 года. По словам Дедондер, при поставках Брюссель учтёт получение от Вашингтона новых самолётов F-35, передает Life.

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Украине нужно взять технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Западных стран. Такое предложение сделал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено. «Сделать предложение Талибану (запрещено в РФ) о всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам», — сказал Рено изданию Newsweek. Он добавил, что быстрое получение старых и более дешевых самолетов может привести к лучшим результатам на поле боя. Американский военный эксперт Гай Маккардл добавил, что усиление Украиной своих текущих операций и оборонительных мер с помощью самолетов МиГ было бы лучшей стратегией. По его словам,  лучшее оружие, которое есть для выполнения работы — это то, которое есть под рукой. Ранее бельгийский премьер Александр Де Кро и глава Минобороны страны Людивин Дедондер заявили, что Брюссель передаст Киеву самолёты F-16, а также средства и ракеты противовоздушной обороны (ПВО) до конца 2024 года. По словам Дедондер, при поставках Брюссель учтёт получение от Вашингтона новых самолётов F-35, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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