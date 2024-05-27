Кардиолог объяснил опасность раннего открытия купального сезона для сердца

Купание в холодной воде может грозить рядом проблем, в том числе и с сердцем. Сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Поляева.
«Первым и, пожалуй, наиболее серьезным риском [при преждевременном купании] является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде», — заявила кардиолог в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы. Это происходит из-за выброса большого количества адреналина в момент погружения в холодную воду. После этого кровеносные сосуды сужаются, ускоряется кровоток в сосудах и внутренних органах, также уменьшается кровоток в капиллярах кожи. Такое состояние очень опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за увеличения нагрузки на сердце.
Также, по ее словам, холодная вода может привести к учащению сердечных сокращений, что увеличивает риск развития аритмии и других проблем с сердцем. Кроме того, гипотермия может вызвать мышечные судороги, а также нарушение работы сердца и дыхания. Не исключен и летальный исход, дополнила врач, порекомендовав начинать купание в теплый сезон
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