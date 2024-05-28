Германия за месяц одела Россию на миллионы евро, несмотря на санкции

Германия в марте поставила России одежды на 15,95 млн евро
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ФРГ экспортировала одежды на 15,95 миллиона евро
ФРГ экспортировала одежды на 15,95 миллиона евро Фото:
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Германия только за март экспортировала в Россию одежду на сумму в 15,95 миллиона евро. Это рекорд с сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики. 

«Германия в марте экспортировала в Россию одежду на 15,95 миллиона евро — это рекордный уровень с сентября прошлого года», — передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные. Наиболее востребованными среди россиян оказались футболки (30%). Также популярностью пользовались кардиганы и свитеры (18%) и женские костюмы (12%). Вырос экспорт в страну и детской одежды со стороны ФРГ.

В целом, Германия сохраняет статус крупного экспортеры одежды. Хорватия, Нидерланды и Испания также увеличили объемы поставок текстиля в РФ.

Германия является одной из стран, которая активно вводит антироссийские санкции. В апреле немецкие журналисты писали о том, что за последние два года компании из Германии экспортировали в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ и ряд других стран столько товаров, сколько поставлялось России. Они предположили, что эти товары перепродаются Москве.

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Германия только за март экспортировала в Россию одежду на сумму в 15,95 миллиона евро. Это рекорд с сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики.  «Германия в марте экспортировала в Россию одежду на 15,95 миллиона евро — это рекордный уровень с сентября прошлого года», — передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные. Наиболее востребованными среди россиян оказались футболки (30%). Также популярностью пользовались кардиганы и свитеры (18%) и женские костюмы (12%). Вырос экспорт в страну и детской одежды со стороны ФРГ. В целом, Германия сохраняет статус крупного экспортеры одежды. Хорватия, Нидерланды и Испания также увеличили объемы поставок текстиля в РФ. Германия является одной из стран, которая активно вводит антироссийские санкции. В апреле немецкие журналисты писали о том, что за последние два года компании из Германии экспортировали в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ и ряд других стран столько товаров, сколько поставлялось России. Они предположили, что эти товары перепродаются Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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