США провели испытания с запуском межконтинентальной ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты Америки провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на базе космических сил США «Вандерберг».
«Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил „Ванденберг“ во вторник, 4 июня», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что запуски этих ракет необходимы Вашингтону для запугивания союзников НАТО. Таким образом американская сторона намерена сеять в мире политическую неразбериху, подчеркнул он.
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