США провели испытания с запуском межконтинентальной ракеты Minuteman III

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Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен.stock , нато, сша, ракета,  stock, Минитме
США запускают межконтинентальные ракеты, чтобы запугать союзников НАТО, считает военный эксперт Иван Коновалов Фото:

Соединенные Штаты Америки провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на базе космических сил США «Вандерберг».

«Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил „Ванденберг“ во вторник, 4 июня», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что запуски этих ракет необходимы Вашингтону для запугивания союзников НАТО. Таким образом американская сторона намерена сеять в мире политическую неразбериху, подчеркнул он.

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Соединенные Штаты Америки провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на базе космических сил США «Вандерберг». «Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил „Ванденберг“ во вторник, 4 июня», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что запуски этих ракет необходимы Вашингтону для запугивания союзников НАТО. Таким образом американская сторона намерена сеять в мире политическую неразбериху, подчеркнул он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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