Пропавшего на острове ведущего BBC Майкла Мосли нашли мертвым

09 июня 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Тело журналиста Майкла Мосли было найдено на камнях пляжа Фото: Michael Mosley/X Телеведущий британского канала BBC Майкл Мосли был найден мертвым на греческом острове Сими. Мужчина пропал четыре дня назад после того, как отправился купаться в труднодоступные места. Об этом сообщает греческое телевидение ERTNews. «Мужчина был найден, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего было найдено на ограде на пляже Агия Марина», — сообщил телеканал. Майкл Мосли — довольно популярный в Британии телеведущий, специализирующийся на материалах о диете. Также он считается автором «прерывистого голодания», которое распространено среди жителей страны. На остров Сими журналист прибыл вместе со своей супругой на отдых. В среду пятого июня он отправился на пляж Агиос Николаос, с которого не вернулся. Его тело было найдено на камнях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий британского канала BBC Майкл Мосли был найден мертвым на греческом острове Сими. Мужчина пропал четыре дня назад после того, как отправился купаться в труднодоступные места. Об этом сообщает греческое телевидение ERTNews. «Мужчина был найден, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего было найдено на ограде на пляже Агия Марина», — сообщил телеканал. Майкл Мосли — довольно популярный в Британии телеведущий, специализирующийся на материалах о диете. Также он считается автором «прерывистого голодания», которое распространено среди жителей страны. На остров Сими журналист прибыл вместе со своей супругой на отдых. В среду пятого июня он отправился на пляж Агиос Николаос, с которого не вернулся. Его тело было найдено на камнях.