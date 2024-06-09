Пропавшего на острове ведущего BBC Майкла Мосли нашли мертвым

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Британский телеведущий Майкл Мосли. Stock
Тело журналиста Майкла Мосли было найдено на камнях пляжа Фото:

Телеведущий британского канала BBC Майкл Мосли был найден мертвым на греческом острове Сими. Мужчина пропал четыре дня назад после того, как отправился купаться в труднодоступные места. Об этом сообщает греческое телевидение ERTNews.

«Мужчина был найден, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего было найдено на ограде на пляже Агия Марина», — сообщил телеканал.

Майкл Мосли — довольно популярный в Британии телеведущий, специализирующийся на материалах о диете. Также он считается автором «прерывистого голодания», которое распространено среди жителей страны. На остров Сими журналист прибыл вместе со своей супругой на отдых. В среду пятого июня он отправился на пляж Агиос Николаос, с которого не вернулся. Его тело было найдено на камнях.

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Телеведущий британского канала BBC Майкл Мосли был найден мертвым на греческом острове Сими. Мужчина пропал четыре дня назад после того, как отправился купаться в труднодоступные места. Об этом сообщает греческое телевидение ERTNews. «Мужчина был найден, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего было найдено на ограде на пляже Агия Марина», — сообщил телеканал. Майкл Мосли — довольно популярный в Британии телеведущий, специализирующийся на материалах о диете. Также он считается автором «прерывистого голодания», которое распространено среди жителей страны. На остров Сими журналист прибыл вместе со своей супругой на отдых. В среду пятого июня он отправился на пляж Агиос Николаос, с которого не вернулся. Его тело было найдено на камнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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