Украинский лидер Владимир Зеленский в связи с успехами российских военных в Харьковской области был вынужден снимать солдат ВСУ с других направлений, где они были закреплены. К таким выводам приходит итальянское издание IL Fatto Quotidiano. Аналогичные выводы делали и сами российские военные, участвующие в СВО, а также военкоры. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 12 июня.
Успех ВС РФ и отчаяние Зеленского
Российский президент Владимир Путин вынуждает Зеленского действовать бездумно и отчаянно. Успехи российских солдат в Харьковской области вынуждают украинские силы стягиваться с артемовского, запорожского, донецкого и других направлений. При этом для Украины продолжает оставаться актуальной проблема нехватки вооружения и боевой техники в целом.
Германия разрешила Киеву атаковать Россию
В настоящий момент страны Запада продолжают дискутировать на тему того, стоит ли открыто разрешать Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов по российской территории. К сторонникам решения о том, чтобы Киеву дали такое решение присоединилась Германия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал соответствующее решение ФРГ. Столтенберг положительно высказался о том, чтобы Украина использовала немецкое оружие по ударам в районе Харьковской области. При этом данная территория граничит с российской.
Один против десятерых
Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил и уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все основные подготовительные действия, которые и застали противника врасплох, командир проводил в одиночку. Тем не менее ему оказывали поддержку его подчиненные. В настоящий момент в военном ведомстве РФ известно о 92 иностранных ДРГ, действующих на Украине. Ранее также Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили. Она в качестве снайпера выступала против российских военных.
Харьковское направление
Солдаты ВС РФ из группировки «Север» продвигаются в Харьковской области. Они штурмуют Волчанск, постепенно продвигаясь вперед. За сутки они смогли преодолеть около 200 метров. Также продолжаются бои в районе Глубокого, Зеленого и Липцев. Военные смогли поразить до 240 украинских бойцов на данном фронтовом участке отмечают российские военкоры. На харьковском направлении ситуация для ВСУ плачевна, ощущается огромный дефицит живой силы, передает Пятый канал. Он ссылается на слова украинских пленных солдат.
Купянское направление
Артиллеристы группировки Запад поразили командный пункт ВСУ под Купянском. На одном из снарядов перед выстрелом артиллеристы написали маркером поздравление с Днем России, передает ТАСС.
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