Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния

14 июля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Демократия в США доведена либерализмом «до суицидального состояния», заявила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это не угроза американской демократии, а сама американская демократия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения американских СМИ, писавших, что покушение является угрозой демократии. «Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия», — написала Захарова в своем telegram-канале , комментируя сообщения американских СМИ об угрозе демократии после покушения на Трампа. По ее мнению, демократия в США сейчас «доведена либерализмом до суицидального состояния». Покушение на экс-президента США было совершено 13 июля. В него, предположительно, стреляли из снайперской винтовки. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть на фото летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это не угроза американской демократии, а сама американская демократия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения американских СМИ, писавших, что покушение является угрозой демократии. «Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя сообщения американских СМИ об угрозе демократии после покушения на Трампа. По ее мнению, демократия в США сейчас «доведена либерализмом до суицидального состояния». Покушение на экс-президента США было совершено 13 июля. В него, предположительно, стреляли из снайперской винтовки. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть на фото летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю.