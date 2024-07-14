Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Демократия в США доведена либерализмом «до суицидального состояния», заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это не угроза американской демократии, а сама американская демократия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения американских СМИ, писавших, что покушение является угрозой демократии.

«Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя сообщения американских СМИ об угрозе демократии после покушения на Трампа. По ее мнению, демократия в США сейчас «доведена либерализмом до суицидального состояния».

Покушение на экс-президента США было совершено 13 июля. В него, предположительно, стреляли из снайперской винтовки. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть на фото летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю.

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Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это не угроза американской демократии, а сама американская демократия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения американских СМИ, писавших, что покушение является угрозой демократии. «Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя сообщения американских СМИ об угрозе демократии после покушения на Трампа. По ее мнению, демократия в США сейчас «доведена либерализмом до суицидального состояния». Покушение на экс-президента США было совершено 13 июля. В него, предположительно, стреляли из снайперской винтовки. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть на фото летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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