Legacy.com: в Киеве нашли труп военного советника ВВС США

15 июля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Труп американского военного советника был обнаружен в отеле Киева Фото: miliman/pickupimage.com Американский военный из Госдепартамента США Ричард Кирлин был найден мертвым в Киеве. Некролог о нем опубликован на сайте онлайн-мемориала Legacy. «Ричард „Рич“ Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — сообщили на Legacy.com . Также там представлена информация о его жизни и деятельности на службе. По данным некролога, Кирлин был военным советником ВВС США. Причина смерти не указана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский военный из Госдепартамента США Ричард Кирлин был найден мертвым в Киеве. Некролог о нем опубликован на сайте онлайн-мемориала Legacy. «Ричард „Рич“ Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — сообщили на Legacy.com. Также там представлена информация о его жизни и деятельности на службе. По данным некролога, Кирлин был военным советником ВВС США. Причина смерти не указана.