Legacy.com: в Киеве нашли труп военного советника ВВС США

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Труп американского военного советника был обнаружен в отеле Киева Фото:

Американский военный из Госдепартамента США Ричард Кирлин был найден мертвым в Киеве. Некролог о нем опубликован на сайте онлайн-мемориала Legacy.

«Ричард „Рич“ Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — сообщили на Legacy.com. Также там представлена информация о его жизни и деятельности на службе.

По данным некролога, Кирлин был военным советником ВВС США. Причина смерти не указана.

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Американский военный из Госдепартамента США Ричард Кирлин был найден мертвым в Киеве. Некролог о нем опубликован на сайте онлайн-мемориала Legacy. «Ричард „Рич“ Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — сообщили на Legacy.com. Также там представлена информация о его жизни и деятельности на службе. По данным некролога, Кирлин был военным советником ВВС США. Причина смерти не указана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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