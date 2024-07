Страна НАТО пытается разрушить успешный бизнес-проект в Москве, Екатеринбурге и Перми

Арбитражный суд Уральского округа повторно рассмотрит иск латвийского PNB Banka

18 июля 2024

Four Elements является успешной сетью гостиниц Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арбитражный суд Уральского округа 22 июля повторно рассмотрит в кассационной инстанции иск представителей рижского банка PNB Banka, который является банкротом и при этом претендует на активы российской региональной сети отелей Four Elements (ее гостиницы находятся в Москве, Екатеринбурге и Перми, а также в Кирове). Об этом сообщается в электронной картотеке, подробности дела также имеются в распоряжении URA.RU. Латвийский банк пытается доказать, что здания отелей и участки земли под ними ранее были заложены в обеспечение выданных им кредитов. Рижский PNB Banka был тесно связан с Россией — как через владельцев, так и через реализуемые проекты по кредитованию. Но к концу 2010-х финансовая политика властей Латвии по работе с российскими контрагентами сильно ужесточилась, что послужило причиной банкротства банка: в начале 2020 года власти отозвали его лицензию, а конкурсным управляющим назначили юриста Виго Крастиньша. В 2020—2021 годах он подал иски в арбитражные суды Москвы, Екатеринбурга, Перми и Кирова, заявив о претензиях на активы Four Elements. Латвийский банк пытается доказать, что здания отелей и участки земли под ними ранее были заложены в обеспечение выданных им кредитов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Истец утверждает, что гостиницы и земельные участки под ними заложены в обеспечение кредитов — их PNB Banka якобы еще в 2014 году выдал трем кипрским офшорам на сумму около 40 миллионов евро. Этому предшествовала сложная цепочка сделок: арбитражные суды установили, что кипрские офшоры были созданы за считанные месяцы до сделки и более никакой деятельностью не занимались. В договорах не был согласован и график возврата кредитов, но это не помешало банку объявить дефолт. Никакой переписки заемщик и кредитор не вели, все деньги списывались банком без участия киприотов. В результате суды первой и апелляционной инстанций отказали латвийскому банку в его требованиях. Они посчитали, что в данном случае имел место круговорот его собственных средств. В 2022 году PNB Banka обратился с кассацией в суд Уральского округа под председательством судьи Ирины Краснобаевой, и тот отменил предыдущие судебные решения, отправив дело на новое рассмотрение. Таким образом банк получил второй шанс отобрать бизнес у российской компании в пользу Латвии. И не только отобрать, но и полностью уничтожить, так как законы этой страны НАТО запрещают напрямую вести в России бизнес. Соответственно, если российский суд примет решение в пользу латвийского банка, то отели автоматически остановят свою деятельность. Решение в пользу латвийского банка уничтожит сеть российских отелей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Four Elements является успешной сетью гостиниц. В 2023 году показатели ее выручки выросли на 26%, а валовой операционной прибыли — на 28%. Отели компании в Перми и Кирове занимают первое место среди всех гостиниц города, в Екатеринбурге входят в топ-10 лучших. К делу подключилась Генпрокуратура РФ, выступившая против удовлетворения требований латвийского банка-банкрота. В отзыве на кассационную жалобу, подписанном заместителем прокурора Свердловской области Александром Юровских, сообщается, что «нижестоящие суды обоснованно пришли к выводу о фиктивности договора займа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

