Документ о ликвидации дочерней компании Warner Bros в России появился в базе данных ЕГРЮЛ
Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается. Документ о ликвидации юрлица кинокомпании появился в базе данных ЕГРЮЛ.
Ранее было известно, что руководство компании рассматривает возможность разделения на несколько кусков, чтобы остановить падение курса акций. Стриминговый сервис Max и киностудию Warner Bros собирались отделить от линейного телевидения в отдельное предприятие, которое будет свободно от долга в 40 миллиардов долларов, пишет GameMag.
Документ о ликвидации компании
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.