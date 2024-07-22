Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается

Дочерняя компания Warner Bros. в России закрывается
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Документ о ликвидации дочерней компании Warner Bros в России появился в базе данных ЕГРЮЛ Фото:

Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается. Документ о ликвидации юрлица кинокомпании появился в базе данных ЕГРЮЛ.

Ранее было известно, что руководство компании рассматривает возможность разделения на несколько кусков, чтобы остановить падение курса акций. Стриминговый сервис Max и киностудию Warner Bros собирались отделить от линейного телевидения в отдельное предприятие, которое будет свободно от долга в 40 миллиардов долларов, пишет GameMag.

Документ о ликвидации компании
Документ о ликвидации компании

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Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается. Документ о ликвидации юрлица кинокомпании появился в базе данных ЕГРЮЛ. Ранее было известно, что руководство компании рассматривает возможность разделения на несколько кусков, чтобы остановить падение курса акций. Стриминговый сервис Max и киностудию Warner Bros собирались отделить от линейного телевидения в отдельное предприятие, которое будет свободно от долга в 40 миллиардов долларов, пишет GameMag.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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