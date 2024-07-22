Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается

Дочерняя компания Warner Bros. в России закрывается

22 июля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Документ о ликвидации дочерней компании Warner Bros в России появился в базе данных ЕГРЮЛ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается. Документ о ликвидации юрлица кинокомпании появился в базе данных ЕГРЮЛ. Ранее было известно, что руководство компании рассматривает возможность разделения на несколько кусков, чтобы остановить падение курса акций. Стриминговый сервис Max и киностудию Warner Bros собирались отделить от линейного телевидения в отдельное предприятие, которое будет свободно от долга в 40 миллиардов долларов, пишет GameMag. Документ о ликвидации компании telegram-канал URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочерняя компания Warner Bros в России закрывается. Документ о ликвидации юрлица кинокомпании появился в базе данных ЕГРЮЛ. Ранее было известно, что руководство компании рассматривает возможность разделения на несколько кусков, чтобы остановить падение курса акций. Стриминговый сервис Max и киностудию Warner Bros собирались отделить от линейного телевидения в отдельное предприятие, которое будет свободно от долга в 40 миллиардов долларов, пишет GameMag.