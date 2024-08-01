Экс-советник мэра Сочи стал фигурантом дела за продажу мест на кладбище

Сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю задержали троих фигурантов уголовного дела о взяточничестве в Сочи. Бывший общественный советник мэра и шесть его подельников подозреваются в незаконном получении денежных средств за предоставление мест для захоронения.
«Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шесть его подельников, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством, задержаны трое фигурантов», — сообщают в telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. Задержаны экс-советник главы Сочи, начальник отдела по организации похоронного дела и его подчиненный.
Задержанные подозреваются в создании организованной группы для вымогательства взяток за выделение мест на кладбищах города. Суммы взяток варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.
В рамках
расследования уголовного дела следствие планирует обратиться в суд с
ходатайством об избрании мер пресечения для всех фигурантов. Создана
специальная следственная группа, которая продолжает работу по установлению всех
обстоятельств преступления и сбору необходимых доказательств.
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