Экс-советник мэра Сочи стал фигурантом дела за продажу мест на кладбище

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Экс-советник мэра Сочи и его подельники вымогали взятки за выделение мест на кладбищах
Экс-советник мэра Сочи и его подельники вымогали взятки за выделение мест на кладбищах Фото:

Сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю задержали троих фигурантов уголовного дела о взяточничестве в Сочи. Бывший общественный советник мэра и шесть его подельников подозреваются в незаконном получении денежных средств за предоставление мест для захоронения.

«Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шесть его подельников, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством, задержаны трое фигурантов», — сообщают в telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. Задержаны экс-советник главы Сочи, начальник отдела по организации похоронного дела и его подчиненный.

Задержанные подозреваются в создании организованной группы для вымогательства взяток за выделение мест на кладбищах города. Суммы взяток варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

В рамках

расследования уголовного дела следствие планирует обратиться в суд с

ходатайством об избрании мер пресечения для всех фигурантов. Создана

специальная следственная группа, которая продолжает работу по установлению всех

обстоятельств преступления и сбору необходимых доказательств.

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Сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю задержали троих фигурантов уголовного дела о взяточничестве в Сочи. Бывший общественный советник мэра и шесть его подельников подозреваются в незаконном получении денежных средств за предоставление мест для захоронения. «Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шесть его подельников, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством, задержаны трое фигурантов», — сообщают в telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. Задержаны экс-советник главы Сочи, начальник отдела по организации похоронного дела и его подчиненный. Задержанные подозреваются в создании организованной группы для вымогательства взяток за выделение мест на кладбищах города. Суммы взяток варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании мер пресечения для всех фигурантов. Создана специальная следственная группа, которая продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и сбору необходимых доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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