Врачи испытали инновационный препарат для защиты от ВИЧ

Глава центра СПИД: испытания ленакапавира показали грандиозный успех

05 августа 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Препарат «Ленакапавир» для эффективной защиты от ВИЧ требует двух внутримышечных инъекций в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые провели испытания нового препарата «Ленакапавир», защищающего от ВИЧ. В ходе испытаний ни одна из более чем двух тысяч женщин, получивших вирус, не заразилась им. Об этом сообщили СМИ. «В рамках испытаний ленакапавира ни одна из более 2 тыс. женщин, получивших его, не заразилась, при этом случаи инфицирования были у тех, кто принимал таблетки», — заявили в РБК. Там также добавили, что препарат требует двух внутримышечных инъекций в год для защиты человека от ВИЧ. В холдинге привели слова директора Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, который назвал испытания «Ленакапавира» «грандиозным успехом». Он уточнил, что оригинальность препарата заключается в том, что его вводят в организм с помощью инъекций. Ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в виде таблеток. Также эксперт отметил стоимость препарата: 40 тысяч долларов за годовой курс. По его словам, в России также встанет вопрос, «кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать». Однако ранее главврач ГБУЗНО Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям Соломон Апоян заявлял, что нельзя говорить о 100% эффективности «Ленакапавира» до окончания клинических исследований на мужчинах. Также эксперт пояснил, что, как только лекарство станет массово закупаться, его цена снизится. Так происходит с большей частью препаратов. Слова Апояна передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые провели испытания нового препарата «Ленакапавир», защищающего от ВИЧ. В ходе испытаний ни одна из более чем двух тысяч женщин, получивших вирус, не заразилась им. Об этом сообщили СМИ. «В рамках испытаний ленакапавира ни одна из более 2 тыс. женщин, получивших его, не заразилась, при этом случаи инфицирования были у тех, кто принимал таблетки», — заявили в РБК. Там также добавили, что препарат требует двух внутримышечных инъекций в год для защиты человека от ВИЧ. В холдинге привели слова директора Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, который назвал испытания «Ленакапавира» «грандиозным успехом». Он уточнил, что оригинальность препарата заключается в том, что его вводят в организм с помощью инъекций. Ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в виде таблеток. Также эксперт отметил стоимость препарата: 40 тысяч долларов за годовой курс. По его словам, в России также встанет вопрос, «кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать». Однако ранее главврач ГБУЗНО Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям Соломон Апоян заявлял, что нельзя говорить о 100% эффективности «Ленакапавира» до окончания клинических исследований на мужчинах. Также эксперт пояснил, что, как только лекарство станет массово закупаться, его цена снизится. Так происходит с большей частью препаратов. Слова Апояна передает «Национальная служба новостей».