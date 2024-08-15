Минсельхоз: в России не произойдет резкого скачка цен на продукты

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Покупатели в ТЦ. Курган, овощи, торговый центр, покупатели, фрукты, магазин, супермаркет, продукты питания
В России высокий уровень насыщения рынка продуктов питания Фото:

В России не будет резких скачков цен на продовольственные товары, поскольку внутренний рынок имеет высокий уровень насыщенности. Также в стране реализуются государственные меры поддержки, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», — говорится в сообщении Минсельхоза. Информацию передает ТАСС.

Согласно информации, предоставленной издательством «Коммерсантъ», поставщики продовольственных товаров информируют розничные торговые сети о предстоящем увеличении закупочных цен на продукцию с августа по сентябрь 2024 года на 5—40%. Особенно сильно повышение коснется кондитерских изделий.

Министерство сельского хозяйства отметило, что предприятия пищевой промышленности в России увеличивают объемы выпускаемой продукции. В период с января по июнь 2024 года производство товаров возросло на 6,9% относительно того же периода в прошлом году. Особенно заметен рост в производстве мяса, молочных продуктов и растительных масел. Также отмечается повышение выпуска макаронных изделий, зерновых культур, муки, сахара и ряда других товаров.

Зафиксирован рост производства шоколада и продуктов с содержанием какао на 13,4%. Производство сахаристых изделий также увеличилось на 15,9%.

Министерство сельского хозяйства заявляет, что повышение цен на большинство продуктов соответствует уровню общей инфляции. В отношении некоторых категорий товаров рост стоимости имеет сезонный характер либо обусловлен увеличением расходов на логистику и других элементов себестоимости продукции.

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В России не будет резких скачков цен на продовольственные товары, поскольку внутренний рынок имеет высокий уровень насыщенности. Также в стране реализуются государственные меры поддержки, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. «Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», — говорится в сообщении Минсельхоза. Информацию передает ТАСС. Согласно информации, предоставленной издательством «Коммерсантъ», поставщики продовольственных товаров информируют розничные торговые сети о предстоящем увеличении закупочных цен на продукцию с августа по сентябрь 2024 года на 5—40%. Особенно сильно повышение коснется кондитерских изделий. Министерство сельского хозяйства отметило, что предприятия пищевой промышленности в России увеличивают объемы выпускаемой продукции. В период с января по июнь 2024 года производство товаров возросло на 6,9% относительно того же периода в прошлом году. Особенно заметен рост в производстве мяса, молочных продуктов и растительных масел. Также отмечается повышение выпуска макаронных изделий, зерновых культур, муки, сахара и ряда других товаров. Зафиксирован рост производства шоколада и продуктов с содержанием какао на 13,4%. Производство сахаристых изделий также увеличилось на 15,9%. Министерство сельского хозяйства заявляет, что повышение цен на большинство продуктов соответствует уровню общей инфляции. В отношении некоторых категорий товаров рост стоимости имеет сезонный характер либо обусловлен увеличением расходов на логистику и других элементов себестоимости продукции.
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