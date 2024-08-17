Губернатор Камчатки заявил об афтершковом процессе после землетрясения

18 августа 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Землетрясение достигло амплитуды в семь пунктов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU После сообщения о землетрясении магнитудой 7,0 на Камчатке губернатор Владимир Солодов предупредил жителей об афтершоковом процессе. Он отметил, что вероятность сильного толчка остается низкой. «Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая», — рассказал Солодов в своем telegram-канале. Афтершоковый процесс — это последовательность землетрясений, которые происходят после основного (главного) землетрясения. Афтершоки могут возникать по мере того, как земная кора восстанавливает равновесие после основного события. Они обычно менее сильные, но могут вызывать дополнительные повреждения и угрозы для людей и инфраструктуры. Ранее филиал геофизической службы РАН на Камчатке объявил о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло у побережья Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позднее ГУ МЧС субъекта РФ уточнило, что угрозы цунами нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После сообщения о землетрясении магнитудой 7,0 на Камчатке губернатор Владимир Солодов предупредил жителей об афтершоковом процессе. Он отметил, что вероятность сильного толчка остается низкой. «Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая», — рассказал Солодов в своем telegram-канале. Афтершоковый процесс — это последовательность землетрясений, которые происходят после основного (главного) землетрясения. Афтершоки могут возникать по мере того, как земная кора восстанавливает равновесие после основного события. Они обычно менее сильные, но могут вызывать дополнительные повреждения и угрозы для людей и инфраструктуры. Ранее филиал геофизической службы РАН на Камчатке объявил о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло у побережья Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позднее ГУ МЧС субъекта РФ уточнило, что угрозы цунами нет.