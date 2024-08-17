17 августа 2024

Губернатор Камчатки заявил об афтершковом процессе после землетрясения

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясение достигло амплитуды в семь пунктов Фото:

После сообщения о землетрясении магнитудой 7,0 на Камчатке губернатор Владимир Солодов предупредил жителей об афтершоковом процессе. Он отметил, что вероятность сильного толчка остается низкой.

«Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая», — рассказал Солодов в своем telegram-канале.

Афтершоковый процесс — это последовательность землетрясений, которые происходят после основного (главного) землетрясения. Афтершоки могут возникать по мере того, как земная кора восстанавливает равновесие после основного события. Они обычно менее сильные, но могут вызывать дополнительные повреждения и угрозы для людей и инфраструктуры.

Ранее филиал геофизической службы РАН на Камчатке объявил о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло у побережья Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позднее ГУ МЧС субъекта РФ уточнило, что угрозы цунами нет.

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После сообщения о землетрясении магнитудой 7,0 на Камчатке губернатор Владимир Солодов предупредил жителей об афтершоковом процессе. Он отметил, что вероятность сильного толчка остается низкой. «Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая», — рассказал Солодов в своем telegram-канале. Афтершоковый процесс — это последовательность землетрясений, которые происходят после основного (главного) землетрясения. Афтершоки могут возникать по мере того, как земная кора восстанавливает равновесие после основного события. Они обычно менее сильные, но могут вызывать дополнительные повреждения и угрозы для людей и инфраструктуры. Ранее филиал геофизической службы РАН на Камчатке объявил о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло у побережья Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позднее ГУ МЧС субъекта РФ уточнило, что угрозы цунами нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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