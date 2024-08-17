На Западе предупредили Украину о потере важного союзника

UnHerd: ФРГ не будет помогать Украине из-за подрыва Киевом «Северного потока»
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Украина может лишиться союзника в лице Германии из-за подрыва "Северного потока"
Украина может лишиться союзника в лице Германии из-за подрыва "Северного потока" Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Украина рискует потерять поддержку Германии после сообщений о возможной причастности Киева к взрыву газопровода «Северный поток». Об этом написало издание UnHerd.

«Вместо того чтобы ослабить Россию, он (план диверсантов — прим. URA.RU) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины», — указывает издание в материале.

По данным UnHerd, в Германии растет популярность партий, скептически настроенных к политике безоговорочной поддержки Украины. В частности, «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» могут использовать эти разоблачения.

Ранее источник газеты The Wall Street Journal заявил, что идея взорвать газопроводы «Северный поток» родилась в пьяной беседе в баре, где встретились офицеры ВСУ и бизнесмены. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский якобы лично одобрил план подрыва, однако позже пытался изменить решение. При этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ об отмене диверсии, передает RT

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Украина рискует потерять поддержку Германии после сообщений о возможной причастности Киева к взрыву газопровода «Северный поток». Об этом написало издание UnHerd. «Вместо того чтобы ослабить Россию, он (план диверсантов — прим. URA.RU) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины», — указывает издание в материале. По данным UnHerd, в Германии растет популярность партий, скептически настроенных к политике безоговорочной поддержки Украины. В частности, «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» могут использовать эти разоблачения. Ранее источник газеты The Wall Street Journal заявил, что идея взорвать газопроводы «Северный поток» родилась в пьяной беседе в баре, где встретились офицеры ВСУ и бизнесмены. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский якобы лично одобрил план подрыва, однако позже пытался изменить решение. При этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ об отмене диверсии, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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