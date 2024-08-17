Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с заявлением о необходимости выхода Франции из НАТО на фоне информации о причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом он написал в соцсети X.
«Идите и скажите всем, наконец, правду. Это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! Давайте выйдем из НАТО!» — сказал Филиппо. Политик отметил, что подрыв газопровода является актом войны против интересов Франции и указывает на активное обсуждение в Германии участия Украины в диверсии.
Такую реакцию лидера французской партии «Патриоты» вызвала опубликованная 15 августа в издании The Wall Street Journal статья, где говорилось, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который нарушил указание президента Украины Владимира Зеленского остановить операцию.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский.
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