17 августа 2024

Во Франции призвали к экстренным действиям на фоне последних вестей о «СП»

Лидер партии «Патриоты» Филиппо призвал Францию выйти из НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Французский политик резко высказался после статьи WSJ о подрыве «Северного потока» (фото из архива) Фото:

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с заявлением о необходимости выхода Франции из НАТО на фоне информации о причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом он написал в соцсети X.

«Идите и скажите всем, наконец, правду. Это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! Давайте выйдем из НАТО!» — сказал Филиппо. Политик отметил, что подрыв газопровода является актом войны против интересов Франции и указывает на активное обсуждение в Германии участия Украины в диверсии.

Такую реакцию лидера французской партии «Патриоты» вызвала опубликованная 15 августа в издании The Wall Street Journal статья, где говорилось, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который нарушил указание президента Украины Владимира Зеленского остановить операцию.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с заявлением о необходимости выхода Франции из НАТО на фоне информации о причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом он написал в соцсети X. «Идите и скажите всем, наконец, правду. Это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! Давайте выйдем из НАТО!» — сказал Филиппо. Политик отметил, что подрыв газопровода является актом войны против интересов Франции и указывает на активное обсуждение в Германии участия Украины в диверсии. Такую реакцию лидера французской партии «Патриоты» вызвала опубликованная 15 августа в издании The Wall Street Journal статья, где говорилось, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который нарушил указание президента Украины Владимира Зеленского остановить операцию. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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